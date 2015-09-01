به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نمايشگاه بيست و هفت اثر هنری شامل ٢ اثر از بهمن محصص، ٢ اثر از رضا مافي، فريده لاشايي ٣ اثر، ٢ كار از حسين زنده رودي، ده اثر از اردشير محصص كه دو اثر از او روی ديوار رفته، ٢ اثر از پروانه اعتمادی، يك كار از مهدی ويشكايی و عليرضا اسپهبد و ٤ اثر از مير عبدالرضا دريابيگی به نمايش گذاشته شده است.

آثار اين نمايشگاه متعلق به دفتر هنرهای تجسمی است كه چند ماه قبل به دليل خيانت در امانت امين الاموال معاونت امور هنری از مجموعه خارج شده بود كه با پيگيري دفتر هنرهای تجسمي، معاونت امور هنری، مراجع ذيصلاح انتظامي و قضايی و مشاركت جمعي از مجموعه داران، هنرمندان و گالری داران آثار مذكور به دفتر هنرهای تجسمی بازگردانده شد.

نمايشگاه آثاری از حسين زنده رودي، فريده لاشايی، بهمن محصص، رضا مافی، اردشير محصص ... تا جمعه ١٣ شهريور ماه در نگارخانه هنر ايران واقع در خيابان حافظ، خيابان خارك، پلاك ١٩ برپاست و علاقه مندان مي توانند همه روزه از ساعت ١٠صبح تا ٧بعد از ظهر از اين آثار ديدن کنند.