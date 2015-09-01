به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتار تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز در جمع دانشجویان روابط بین الملل دانشگاه دولتی مسکو (ام جی آی ام او) تاکید کرد که علیرغم ادعای سیاستمداران غربی، «بشار اسد» رهبر مشروع سوریه است.

وی با یادآوری رویکرد مشابه غرب در قبال عراق و لیبی گفت: آنها در اقدامی مشابه با آنچه که برای براندازی «صدام حسین» و «معمر قذافی» انجام دادند، سعی دارند تا با غیر قانونی خواندن «بشار اسد»، استعفای وی را به عنوان بهترین گزینه ممکن برای سوریه جلوه دهند حال آنکه (برخلاف نظر آنها) از مشروعیت بسیار زیادی برخوردار است.

لاوروف ادامه داد: طرح کناره گیری اسد به عنوان پیش شرطی برای مبارزه با تروریسم از واقع گرایی به دور بوده و کاملا غیر سازنده است.

وی تاکید کرد: این مسئله ایست که در حال حاضر از سوی تمامی شرکای ما مطرح می شود و باید بگویم که همکاری مؤثر ما در گرو عدم طرح چنین خواسته ای است.

لاوروف در نهایت در پاسخ به امکان شکست داعش گفت: این مسئله در ارتباط مستقیم با تلاش مشترک و همکاری مؤثر از سوی تمامی کسانی است که ایدئولوژی و عملکرد داعش را نمی پذیرند. جنگیدن با این شیطان ضروری است اما این جنگ باید مداوم و به دور از اتخاذ استانداردهای دوگانه باشد. روسیه از همان ابتدا هم هشدار داد که همکاری با افراط گرایان به انگیزه دستیابی به اهداف خودپسندانه ژئوپولیتیکی عاقبت خوبی در پی نخواهد داشت.