به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با اشاره به تدوین سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت و تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سند را از جمله اسناد مهم نظام سلامت کشور برشمرد و گفت اجرای این سند می تواند منشاء تحولات عظیمی در آموزش علوم پزشکی کشور شود.

لاریجانی بر حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی به عنوان یکی از سیاست های ۱۲ گانه برنامه آموزش عالی سلامت تاکید کرد و گفت: بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، در تدوین بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و یکی از این بسته ها اختصاصا در همین خصوص تدوین شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر دستیابی به مرجعیت علمی در کلیه عرصه ها را یک اصل اساسی برشمرد و گفت: دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی مستلزم توسعه ارتباطات بین الملل در این زمینه و فعالیت های بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.

وی افزود: توجه به حضور کشور در عرصه های بین الملل از جمله اهدافی است که در کلیه اسناد بالادستی نظام سلامت کشور ازجمله چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز به آن توجه ویژه ای شده است.

لاریجانی اظهار داشت: باتوجه به گستردگی ظرفیت های موجود جهت توسعه فعالیت های بین الملل در حوزه آموزش علوم پزشکی ضروری است نقشه راه روشنی جهت برنامه ریزی توسعه فعالیتهای بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور تدوین شود لذا برنامه ریزی جهت تدوین نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی در معاونت آموزشی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با رصد ظرفیتها و هم چنین فعالیتهای آموزشی بین المللی انجام شده در دانشگاههای علوم پزشکی افزود: پیش نویس اولیه سند آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور در دست تدوین است.

معاون آمورشی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد: تدوین و اجرای اثربخش این سند از طریق واگذاری هدفمند ماموریت های بین المللی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور زمینه ساز ورود کشور به عرصه های جهانی و بین المللی آموزش علوم پزشکی باشد.

وی همچنین از جمع آوری نظرات روسای دانشگاه ها درباره بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی خبر داد و گفت: سعی بر این است تا با اخذ و اعمال نظرات کلیه دست اندرکاران و ذینفعان این برنامه ها گام های موثری در راستای اجرای هر برنامه برداشته شود.

لاریجانی اظهار داشت: قرار است پیش نویس بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی کشور با حضور کارشناسان تدوین شود.