ابولفضل مولودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم پرداخت الکترونیکی در تاکسی ها نیز همانند سازمان اتوبوسرانی این شهر با استفاده از کارت شهروندی انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: در سامانه کارت شهروندی پرداخت خدمات مختلفی پیش بینی شده که در گذشته دو قابلیت پرداخت کرایه ناوگان اتوبوسرانی و پرداخت صدقات الکترونیک فعال گردیده و در حال حاضر نیز تاکسی های این سازمان جهت رفاه حال شهروندان به این سامانه متصل خواهند شد.

مولودی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده این دستگاه های کارت خوان بطور اقساطی برای رانندگان نصب خواهد شد و هم اینک نصب این دستگاه ها اختیاری است و برخی رانندگان برای تجهیز تاکسی های خود به این سیستم به صورت داوطلبانه مراجعه کرده اند.

وی اظهار داشت: سامانه هوشمند تاكسی ها در جهت تحقق شهر الكترونیك بوده و به نفع راننده و مسافر است و با نصب این سیستم علاوه بر رعایت نکات بهداشتی برخی مشکلات موجود بین راننده و مسافر به حداقل خواهد رسید.

مولودی ابراز داشت: هم اینک دستگاه کارت خوان در بیش از ۳۰ دستگاه تاکسی نصب شده و طبق نظرسنجی ها بیشتر رانندگان و مسافران از تجهیز ناوگان تاکسیرانی به سیستم پرداخت الکترونیکی راضی هستند.

وی گفت: همچنین با نصب این دستگاه ها علاوه بر کنترل تاکسی ها، میزان عملکرد آنها نیز مشخص خواهد شد تا ضمن شناسایی رانندگان پرتلاش و فعال و تاکسی های غیرفعال، در آینده تخصیص سهمیه سوخت نیز بر اساس میزان عملکرد این دستگاه ها تعیین شود.