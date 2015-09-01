به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید نصیرایی اظهار کرد: در ادامه سلسله برنامه های تخصصی و عمومی دفتر سیاسی حوزه علمیه خراسان، دوره آموزش سیاسی ضمن خدمت استادان مدارس خواهران حوزه علمیه خراسان به مدت دو روز در مدرسه علمیه حضرت رقیه(س) مشهد برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری بحث آشنایی با تاریخ سیاسی معاصر ایران با موضوع هایی مانند نقش انگلیس در تاریخ معاصر كشور و نقش جریان دینی و مرجعیت شیعی در تحولات معاصر، ‌ابراز داشت: دو عنوان نقش جریان روشنفكری در تحولات معاصر و جریان سیاسی تحجر دینی در تحولات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر مباحثی است كه در این دوره توسط دكتر موسی حقانی، رئیس مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بررسی می شود.

حجت‌الاسلام نصیرایی، با بیان اینكه دومین برنامه این دوره روز جمعه با موضوع تربیت مربی سیاسی از منظر قرآن و سیره اهل بیت(ع) برگزار می شود، اظهار داشت: این نشست تخصصی نیز با عنوان نگرش سیاسی اجتماعی قرآن و سیره اهل بیت(ع)، مهارت تربیت سیاسی- اجتماعی فرد، خانواده و جامعه توسط حجت الاسلام والمسلمین الهی‌زاده، استاد تفسیر حوزه علمیه مشهد برگزار می‌شود.

تاكنون دو دوره آموزش سیاسی ضمن خدمت با موضوعات آشنایی با تاریخ سیاسی معاصر و آشنایی با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ویژه استادان مدارس برادران حوزه علمیه خراسان برگزار شده و این دوره برای نخستین مرتبه ویژه استادان مدارس علمیه خواهران این حوزه برگزار می شود.