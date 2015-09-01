به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان یحیی گل‌محمدی که در روزهای گذشته بار دیگر تمرینات خود را در اصفهان از سر گرفته‌اند، قرار است در روزهای پایانی هفته جاری یک دیدار تدارکاتی برگزار کنند.

در صورتی که استقلال خوزستان بتواند بلیت پرواز خود به اصفهان را فراهم کند، سبزپوشان اصفهانی روز پنجشنبه یا جمعه هفته جاری یک دیدار تدارکاتی با این تیم برگزار می‌کنند.

همچنین ذوب‌آهن در هفته آینده نیز یک دیدار تدارکاتی با یک تیم دسته اولی برگزار می‌کند و برای رویارویی با این تیم آماده می شود.

سبزپوشان اصفهانی از روز شنبه تمرینات خود را در اصفهان از سر گرفتند و دو روز از ایام هفته در دو نوبت صبح و بعدازظهر به تمرین می‌پردازند.

شاگردان گل‌محمدی در حال حاضر به جز قاسم حدادی‌فر که به دلیل مصدومیت در تمرین تیم اصفهانی حضور ندارد، سایر بازیکنان خود را در اختیار دارند.

مصدومیت هادی محمدی، مهرداد قنبری و علی حمام نیز برطرف شده و آنها همراه با سایر بازیکنان در تمرین سبزپوشان اصفهانی شرکت دارند.