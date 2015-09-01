سعید پای نبرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در آستانه سال تحصیلی جدید برنامه های مختلفی در آموزش و پرورش و مدارس استان پیش بینی شده تا سال با نشاطی آغاز شود.

وی افزود: اجرای برنامه تعالی مدیریت در ۹۰ مدرسه، برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت برای دبیران پایه پنجم و نهم، طرح سنجش سلامت برای ۱۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز، ایجاد ۲۰ مرکز یادگیری و اجرای طرح شهاب در مدارس ابتدایی شهرستان البرز و قزوین از مهمترین برنامه های این معاونت است.

پای نبرد بیان کرد: برنامه روز جوانه ها در۳۱ شهریورماه در پایه هفتم در دبیرستان شهید بیگ زاده آبیک، روز جوانه ها در مدارس نزدیک مساجد قزوین، قرائت یک ربع حزب قرآن در طرح همگام با قرآن، بازگشایی مدارس در سالنهای ورزشی مدارس استان، برپایی نماز جماعت و شکر گزاری در مدارس و افتتاح نمازخانه از برنامه های سال تحصیلی است.

وی با اشاره به مشکلات مدارس مقطع متوسطه گفت: در حال حاضر ۶۲۲ مدرسه در استان تخریبی و ۴۵۴ مدرسه نیازمند مقاوم سازی است و کمبود فضای آموزشی در برخی مناطق و مطالبات فرهنگیان از دغدغه های جدی این حوزه است.

معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: تامین نشدن هزینه خرید تجهیزات مدارس، فرسودگی تجهیزات مدارس، مشارکت ضعیف دستگاه های اجرایی و نبود توازن در نیروی انسانی، واریز نشدن سرانه غذا و آموزشی، از مسائلی است که نیازمند رسیدگی است.

پای نبرد تصریح کرد: از مسئولان انتظار داریم نسبت به کنترل صلاحیت رانندگان سرویس، دکه ها و مغازه ها و دستفروش ها، آسفالت معابر، کنترل ترافیک روز بازگشایی همکاری و اقدام لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد: مشکلات شهرک مهرگان در آستانه سال تحصیلی باید بسرعت برطرف شود تا دانش آموزان این منطقه دغدغه ای نداشته باشند.

پای نبرد گفت: در شهرک مهرگان حدود ۴۵۰۰ دانش آموز داریم که هشت مدرسه با ۴۸ کلاس درس برای سال جدید تحصیلی آماده شده که باید مدارس دیگری هم در این شهرآماده شود تا شرایط برای تحصیل دانش آموزان ساکن در این شهرک بهتر شود.