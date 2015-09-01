به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر سهشنبه در نشست شورای تامین مسکن استان بوشهر اظهار داشت: دولت توجه ویژهای به موضوع مسکن دارد و تلاشهای زیادی برای تکمیل مسکن در سطح کشور و استان بوشهر صورت گرفته است.
وی به تلاشهای صورت گرفته برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: زیرساختهای مورد نظر در همه سایتهای مسکن مهر استان بوشهر طراحی شده و در حال اجرا است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: ۳۶ هزار و ۳۷۹ واحد مسکن مهر در استان بوشهر طراحی شده است که تاکنون ۳۰ هزار واحد مسکن به مالکان تحویل شده است.
وی از تکمیل دیگر واحدهای مسکن مهر استان بوشهر تا خردادماه سال ۹۵ خبر داد و بیان کرد: تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
سالاری به اجرای مصوبات جلسات تامین مسکن بر اساس برنامه تعیین شده اشاره کرد و ادامه داد: این مصوبات طبق برنامه اجرا خواهند شد تا نتیجه مورد نظر به دست آید.
استاندار بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن مهر نیمه تمام دارد که تلاش داریم بخشی امسال و بخشی نیز تا خردادماه سال آینده تکمیل شود.
