۱۷ میلیارد اعتبار استانی به دزفول اختصاص یافت

فریدون روغنی آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات استان نسبت به سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته است، اظهار کرد: در این بین، شهرستان دزفول نیز امسال از اعتبار بسیار کمی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار شده است.

وی اعتبار تخصیص‌یافته به شهرستان دزفول از سوی استانداری را ۱۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که مثلا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ فقط فصل آموزشی ما ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار داشت و اعتبار یک‌فصل عمران، مسکن و شهرسازی نیز بالغ‌بر ۲۹ میلیارد تومان بود اما اکنون به‌اندازه یک‌فصل نیز اعتبار داده نشده است.

رئیس عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه در دو سال گذشته، اعتبارات تخصیص‌یافته به شهرهای استان بر اساس مدل توزیع اعتبار صورت گرفته است، عنوان کرد: مقررشده تا ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون از این اعتبار شهرستان به پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی تعلق بگیرد و ۱۱ میلیارد نیز مخصوص پروژه‌های پیشنهادی اداره‌ها است، ضمن اینکه اعتبار جزئی باقیمانده نیز به‌صورت یک الزام قانونی باید توسط راه و شهرسازی دزفول در منطقه محروم دارالخلف هزینه شود.

روغنی آزادگان با اشاره به اینکه اعتبار سال گذشته اداره راه و شهرسازی دزفول ۱۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: این در حالی است که امسال تنها سه میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان اعتبار به این اداره داده‌شده است که از این میزان ۹۰۰ میلیون تومان باید صرف پروژه‌های پیشنهادی شود و دو میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان نیز مخصوص پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصدی است.

وی افزود: هیچ اداره‌ای نمی‌تواند این الزامات اعتباری را نادیده بگیرد چراکه دلیل تخصیص اعتبار به پروژه‌های دارای پیشرفت ۸۰ درصدی، اهمیت پایان یافتن آنها در همین سال جاری است