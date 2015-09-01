۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

رئیس عمران فرمانداری دزفول:

۱۷ میلیارد اعتبار استانی به دزفول اختصاص یافت

دزفول - رئیس عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری دزفول گفت: امسال مبلغ ۱۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان اعتبار استانی به دزفول اختصاص یافت.

فریدون روغنی آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتبارات استان نسبت به سال‌های گذشته کاهش محسوسی داشته است، اظهار کرد: در این بین، شهرستان دزفول نیز امسال از اعتبار بسیار کمی نسبت به سال‌های گذشته برخوردار شده است.

وی اعتبار تخصیص‌یافته به شهرستان دزفول از سوی استانداری را ۱۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که مثلا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ فقط فصل آموزشی ما ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار  داشت و اعتبار یک‌فصل عمران، مسکن و شهرسازی نیز بالغ‌بر ۲۹ میلیارد تومان بود اما اکنون به‌اندازه یک‌فصل نیز اعتبار داده نشده است.

رئیس عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه در دو سال گذشته، اعتبارات تخصیص‌یافته به شهرهای استان بر اساس مدل توزیع اعتبار صورت گرفته است، عنوان کرد: مقررشده تا ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون از این اعتبار شهرستان  به پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی تعلق بگیرد و ۱۱ میلیارد نیز مخصوص پروژه‌های پیشنهادی اداره‌ها است، ضمن اینکه اعتبار جزئی باقیمانده نیز به‌صورت یک الزام قانونی باید توسط راه و شهرسازی دزفول در منطقه محروم دارالخلف هزینه شود.

روغنی آزادگان با اشاره به اینکه اعتبار سال گذشته اداره راه و شهرسازی دزفول ۱۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: این در حالی است که امسال تنها سه میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان اعتبار به این اداره داده‌شده است که از این میزان ۹۰۰ میلیون تومان باید صرف پروژه‌های پیشنهادی شود و دو میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان نیز مخصوص پروژه‌های دارای پیشرفت بالای ۸۰ درصدی است.

وی افزود: هیچ اداره‌ای نمی‌تواند این الزامات اعتباری  را نادیده بگیرد چراکه دلیل تخصیص اعتبار به پروژه‌های دارای پیشرفت ۸۰ درصدی، اهمیت پایان یافتن آنها در همین سال جاری است

