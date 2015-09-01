  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

توسط صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی؛

۱۳ طرح پژوهشی در زمینه‌های مختلف میان گروهی حمایت می‌شود

۱۳ طرح پژوهشی در زمینه‌های مختلف میان گروهی حمایت می‌شود

۱۳ طرح پژوهشی در زمینه های مختلف میان گروهی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای اجرا حمایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین نشست خود، ضمن بررسی ۲۶ طرح رسیده به این کارگروه، با پشتیبانی مادی و معنوی از ۱۳ طرح پژوهشی موافقت کردند.

کارگروه میان گروهی صندوق با تصویب ۱۳ طرح از ۲۶ طرح کاربردی و بنیادی، یک طرح را برای انجام مرحله داوری به داوران تعیین شده ارجاع داد و ۱۲ طرح را در اولویت حمایت های صندوق قرار نداد.

طرح های تصویب شده در مورد سنتز مواد شیمیایی، بیان ژن، مهندسی موارد، عملکرد نانوساختارها، ساخت نانوسل، ساخت غشا، و طراحی دستگاه هستند.

تهیه و انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی و ISI از جمله تعهدات مجریان طرح های مصوب است.

کد خبر 2901336
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها