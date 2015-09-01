به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کارگروه میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین نشست خود، ضمن بررسی ۲۶ طرح رسیده به این کارگروه، با پشتیبانی مادی و معنوی از ۱۳ طرح پژوهشی موافقت کردند.

کارگروه میان گروهی صندوق با تصویب ۱۳ طرح از ۲۶ طرح کاربردی و بنیادی، یک طرح را برای انجام مرحله داوری به داوران تعیین شده ارجاع داد و ۱۲ طرح را در اولویت حمایت های صندوق قرار نداد.

طرح های تصویب شده در مورد سنتز مواد شیمیایی، بیان ژن، مهندسی موارد، عملکرد نانوساختارها، ساخت نانوسل، ساخت غشا، و طراحی دستگاه هستند.

تهیه و انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی و ISI از جمله تعهدات مجریان طرح های مصوب است.