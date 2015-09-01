۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

مسجد جامعی:

قرائت گزارش شورایاری ها از سر گرفته شود

عضو شورای شهر تهران پس از انتخابات هیئت رئیسه شورا، اظهار داشت: پیشنهاد می دهم همانند دوره سوم شورا گزارش شورایاران در صحن شورا قرائت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در یکصد هفتاد و نهمین جلسه شورا پس از انتخابات هیئت رئیسه شورا و مشخص شدن آن با ابراز تبریک به اعضای جدید گفت: انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورا را تبریک می گویم و امیدوارم سال سوم دوره چهارم شورا یکی از پر ثمرترین سال ها برای شهروندان باشد.

وی در ادامه افزود: من می خواهم پیشنهاد بدهم که همانند دوره سوم شورا گزارش شورایاران در صحن شورا قرائت شود.

مسجد جامعی اظهار داشت: هیچ گزارشی بهتر از گزارش خود شهروندان در خصوص مشکلات و معضلاتی که با آن دست به گریبان هستند به کار نمی آید پس چه بهتر فضایی برای ارائه گزارش شورایاران فراهم شود. این امر یک اقدام جدید نیست چرا که در دوره سوم شورا نیز شاهد ارائه گزارش دبیران شورایاری مناطق در صحن شورا بودیم.

نورا حسینی

