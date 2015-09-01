جواد هدایتی در گفتگو با مهر با اشاره به نظارت بر ایمنی فنی اتوبوس ها، اظهار داشت: دو نوع نظارت بر اتوبوس ها انجام می گیرد که نظارت اول، نظام کنترل مستمر است که با حضور مدیر فنی در هر شرکتی انجام می شود و مورد دوم نظام کنترل ادواری یا همان معاینه فنی خودروها است که در حال حاضر برای وسایل نقلیه صفر کیلومتر هر ۵سال یکبار است.

وی با بیان اینکه مدیرفنی هر شرکتی مکلف است، قبل از هر سرویس تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه را کنترل چشمی کند، افزود: در هر صورت ابزار دقیقی برای مدیر فنی شرکت‌ها وجود ندارد و این فرد مسئول کنترل جعبه کمک اولیه، کپسول آتش نشانی، لاستیک ها، چکش ایمنی، سیستم های صوتی، تهویه و دیگر امکانات است.

مدیرکل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک با اشاره به اینکه در معاینه فنی تمامی موارد یک وسیله نقلیه چک می شود، گفت: یکی از کمبودهای ما در معاینه فنی این است که برای خودروهای صفر کیلومتر، ۵ سال معافیت اعلام شده است در صورتیکه در هیچ یک از کشورها اینطور نیست.

هدایتی با اعلام اینکه در بخش ناوگان عمومی میزان پیمایش زیاد است و هرساله ممکن است یک اتوبوس ۱۵۰ هزار کیلومتر تردد داشته باشد، اظهار داشت: بنابراین معافیت ۵ ساله یعنی اتوبوس پس از طی یک میلیون کیلومتر مربع پیمایش، معاینه فنی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کاهش این مدت نیاز به اصلاحیه مجلس دارد، ادامه داد: برای اتوبوس های بالای ۵ سال هیات دولت مصوبه ای دارد که بر این اساس خودروهای بین ۵ تا ۱۰ سال، ۶ ماه یکبار و بالای ۱۰ سال باید ۳ ماه یکبار معاینه فنی شود.