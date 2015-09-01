قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در خراسان جنوبی ۵۰۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قلندری ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز بیرجند اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال گذشته هفت هزار و ۵۷۲ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: کشف ۵۴ هزار و ۳۲۳ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق طی چهار ماهه نخست امسال افزایش بیش از ۵۰۰ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

کاهش ۸۰ درصدی کشفیات لوازم خانگی قاچاق

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی از کاهش ۸۰ درصدی کشفیات لوازم خانگی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت ۲۶۸ قلم کالای قاچاق که قصد ورود به بازار استان را داشتند، متوقف شد.

به گفته قلندری این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تعداد دو هزار و ۴۹ قطعه لوازم خانگی قاچاق در استان کشف شده بود.

وی به کشف و ضبط ۴۹ هزار و ۶۸۱ سوپ البسه قاچاق در این مدت اشاره کرد و گفت: این رقم در چهار ماهه ابتدایی امسال به هشت هزار و ۷۸۱ سوپ کاهش یافته است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به افزایش کشفیات سیگار قاچاق استان، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۳۹ هزار و ۱۳۰ نخ سیگار قاچقا در استان کشف شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۲ هزار نخ بوده است.

کشف ۴۸ هزار و ۸۳۶ لیتر سوخت قاچاق در استان

قلندری از کشف ۴۸ هزار و ۸۳۶ لیتر سوخت قاچاق در استان خبر داد و افزود: با توجه به اقدامات انجام شده در این حوزه شاهد کاهش قاچاق سوخت در استان هستیم.

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در این حوزه از جمله اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینانف اختصاص سهیمه به ناوگان حمل مسافر و بار در مرز‌ها، فروش سوخت به خودروهای ترانزیتی افغانستان در مرز و اختصاص سهیمه سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل عمومی سبب کاهش این امر بوده است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی، کشف دو هزار راس دام قاچاق، کشف ۲۰ هزار و ۴۰۲ کیلو برنج، ۱۹۴ خودور و ۷۶ هزار و ۱۰۶ قلم سایر مواد خوراکی را از جمله کشفیات استان در چهار ماهه نخست امسال عنوان کرد.

قلندری با اشاره به اجرای طرح پیمایش ناوگان درون شهری و برون شهری بار و مسافر در استان، عنوان داشت: این طرح بر اساس میزان پیمایش ناوگان حمل و نقل عمومی سهیمه سوخت به آن‌ها تعلق خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سهیمه هر دستگاه وسیله نقلیه بر اساس جدول و بر اساس پیمایش تعلق می‌گیرد، بیان داشت: به عنوان مثال طبق این جدول برای خودروهای تا ۳. ۵ تن ظرفیت حدود ۹۰۰ لیتر سهمیه و برای شش تا ۱۰ تن نیز یک هزار و ۵۰۰ لیتر سهیمه در نظر گرفته شده است.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی ادامه داد: در صورتی که ناوگانی بیش از این سهیمه سوخت نیاز داشته باشد بر اساس پیمایش سوخت در اختیارش قرار می‌گیرد.

به گفته قلندری این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات پیشگیرانه است

وی با بیان اینکه رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری بیشتر اقدامات پیشگیرانه و نرم افزاری خواهد بود، عنوان داشت: در این راستا نیاز است تا تمامی سامانه‌هایی که در قانون به آن‌ها اشاره شده راه اندازی شود.

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی به آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: طبق این قانون در سال جاری ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل کشفیات کالا هزینه خواهد شد.

قلندری با بیان اینکه ۲۰ درصد این اعتبار برای تقویت و تجهیز امکانات دستگاه‌های ذی ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز دستگاه‌های تصمیم گیرنده هزینه خواهد شد، بیان داشت: برای استفاده از این ظرفیت باید دستگاه‌های پیشگیرانه طرح‌های خود را در این زمینه ارائه دهند که تاکنون هیچ طرحی در این زمینه از سوی دستگاه‌های استان ارائه نشده است.

تشکیل ۲۷۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز

رئیس تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حال حاضر پنج شعبه رسیدگی به تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز در استان فعال است.

علی محدثی‌نژاد از تشکیل ۲۷۵ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: تاکنون ۲۳۷ مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

رئیس شعبه تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه متخلفان این پرونده در مجمع ۵۹ میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این مبلغ تاکنون پنج میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال وصول شده است.

محدثی‌نژاد، بیشترین پرونده‌های تشکیل شده را مربوط به شهرستان بیرجند عنوان کرد و گفت: در طی این مدت ۱۱۲ پرونده در ارتباط با قاچاق کالا و ارز در شعبه تعزیرات حکومتی بیرجند تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۷ پرونده در قاین، ۴۶ پرونده در سربیشه و درح، ۳۵ پرونده در نهبندان و ۳۸ پرونده نیز در طبس تشکیل شده است.

توزیع ۳۴ میلیون لیتربن بنزین در سطح شهرستان بیرجند

نماینده شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از توزیع ۳۴ میلیون لیتربن بنزین در سطح شهرستان بیرجند طی پنج ماه گذشته خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش یافته است.

محمدرضا عابرانی به کاهش دو درصدی مصرف نفت سفید در این مدت اشاره کرد و افزود: میزان مصرف نفت گاز نیز در این مدت با کاهش یک درصدی روبرو بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۳۰ مورد بازدید از مراکز عرضه فراوده‌های نفتی با مشارکت سایر دستگاه‌ها و ۹۴ مورد بازدید نیز بازرسین شرکت پخش فراورده های نفتی به صوبرت مجزا انجام داده‌اند.