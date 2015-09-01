به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت‌الاسلام‌ سیدمصطفی ابراهیمی در این باره اظهار داشت: نقشه راه و سند راهبردی حوزه علمیه قزوین که از طرف شورا و مدیریت حوزه استان، به این معاونت واگذار شده بود در حال نهایی شدن و ارائه به مراکز تصمیم گیر است.

وی تصریح کرد: تدوین این سند که از اهمیت زیادی برخوردار است توسط کارگروهی متشکل از شخصیت های حقیقی، حقوقی، متخصصان امر پژوهش و مدیریت در حال تدوین است.

این مقام مسئول بیان کرد: سند راهبردی حوزه علمیه قزوین با مطالعه دقیق، تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی دقیق شرایط حال حوزه‌ها و با نگاه به ۱۰ سال آینده تنظیم خواهد شد.

معاون پژوهش حوزه علمیه قزوین بیان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن نقشه راه و سند راهبردی، حوزه علمیه قزوین به رشد، توسعه و بالندگی خوبی دست پیدا کند و بتوانیم با کمک پیشرفت به دست آمده گام‌های مهمی را در این حوزه برداریم.

حجت‌الاسلام‌ ابراهیمی در رابطه با برنامه‌های پژوهشی برای طلاب مدارس علمیه استان خاطرنشان کرد: با هماهنگی که با برخی از مدیران مدارس علمیه شده امسال و سال‌های آینده برنامه‌های مختلف پژوهشی برای طلاب علمیه استان اجرایی خواهد شد.