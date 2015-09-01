اعزام ۱۸ هزار زائر ایرانی به حج / حضور ۳ هزار زائر ایرانی در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سعید اوحدی اظهار داشت: تا امروز ۱۸ هزار نفر وارد عربستان شدند و البته هنوز به پیک ورود زائر به عربستان نرسیدیم.



وی با بیان اینکه شرایط بهداشتی و درمانی زائر بسیار مناسب است و تا به امروز فقط یک فوتی داشتیم تصریح کرد:‌ این زائر ایرانی ۸۰ ساله دوم شهریور فوت کرده است و عارضه قلبی علت فوت وی بوده که با درخواست خانواده‌اش در بقیع دفن شد.



اوحدی با بیان اینکه عملیات اعزام زائران روان است، ادامه داد: زائری داریم که در زیارت دوره در مسجد قبا هنگام عبور از پله‌ها لیز خورد و پایش شکست که شکستگی وی هم جزئی است و به صورت سرپایی درمان وی انجام شد؛ وی مشکلی ندارد و در اواخر همین هفته مُحرِم و راهی مکه مکرمه می شود.



رئیس سازمان حج وزیارت با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم ما در تمتع امسال افزایش ۲۰ درصدی پزشکان زن در حج بود تصریح کرد: این اتفاق برای مجموعه بانوان زائر بسیار مفید بود، همچنین با همکاری وزارت بهداشت و مرکز پزشکی حج و زیارت، ۲ کارشناس مسئول متخصص بیماری‌های عفونی و ۲ کارشناس متخصص پیشگیری بیماری‌های واگیردار به حج امسال اعزام شدند که ۲ مشکل احتمالی کرونا و بیماری‌های تنفسی را مدیریت کنند.



اوحدی با بیان این‌که خوشبختانه کرونا در مکه و مدینه مشاهده نشده است، خاطرنشان کرد: البته در ریاض و برخی شهرهای دور در عربستان آثاری دیده شده است اما به این دو شهر مهم زیارتی هنوز نرسیده است و در حال حاضر زائران در سلامت کامل به سر می‌برند و خوشبختانه در این خصوص نگرانی وجود ندارد.



رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه امروز ۳ هزار زائر در مکه حضور دارند، گفت: دیشب ۱۷۰۰ نفر از زائران وارد مکه شدند و دو شب گذشته هم ۱۵۰۰نفر وارد این شهر مقدس شدند و بخشی از مناسک حج خود را انجام داده اند.

