به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی وفا پیرامون پیشینه این رویداد گفت: سال ۱۳۷۸ رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک سفری به ایران داشت و در حاشیه دیداری که با رئیس وقت مجلس شورای اسلامی انجام شد، وی درخواست کرد کمیته ملی پارالمپیک ایران مستقل شود. این مساله در مجمع کمیته ملی المپیک در سال ۱۳۷۸ بررسی و درنهایت منجر به این شد که کمیته ملی پارالمپیک به رسمیت شناخته شده و اساسنامه آن به تصویب مجمع برسد.

خسروی وفا افزود: به مرور، نهادهای نظارتی اعلام کردند که مجمع کمیته ملی المپیک، مرجعی قانونی برای تصویب اساس نامه پارالمپیک نیست و در نهایت خواستار این مطلب شدند که مسیری قانونی در این خصوص طی شود. بخشی از این مسیر قانونی نیز به طور طبیعی به دولت و بخشی به مجلس مربوط می شود. بر این اساس، سال ۱۳۹۲ با امضای ۲۲ تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرحی تدوین و تقدیم به کمیسیون فرهنگی مجلس شد و پس از آن، مرکز پژوهش های مجلس بررسی های لازم را در این زمینه انجام داد و نظر مساعد خود را اعلام کرد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه گفت: نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون های مختلف شرکت کردند و نظر مثبت خود را با تصویب این طرح اعلام داشتند و در نهایت هفته گذشته، توضیحات ما در خصوص چرایی تصویب این طرح و استقلال این کمیته، به سمع کمیسیون اجتماعی رسید. موضوع به رای گذاشته شد و خوشبختانه با تصویب این کمیسیون، استقلال کمیته ملی پارالمپیک اعلام شد.

وی اعلام کرد: اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک توسط وزارت ورزش و جوانان تا حداکثر مدت سه ماه در کارگروهی متشکل از رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، روسای فدراسیون‎های ورزش جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان، نماینده وزارت ورزش و جوانان، نماینده سازمان بهزیستی، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر آموزش و پرورش، وزیرعلوم تحقیقات و فناوری، دو نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس و یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان خاطر نشان کرد: این استقلال فرصت بسیار خوبی برای ورزش جانبازان و معلولان است که در زمینه توسعه ورزش همگانی اقدامات بیشتری انجام دهد و این عمل در نهایت به ورزش قهرمانی و افتخارآفرینی ورزشکاران جانباز و معلول نیز منتهی خواهد شد.

خسروی وفا گفت: در گذشته شاهد این بودیم که بودجه ای که در کمیته المپیک به تصویب می رسید، گاه به دلیل مشکلات دچار ریزش می شد و این ریزش به کمیته ملی پارالمپیک بازمی گشت و در اجرای برنامه ها دچار مشکل می شدیم.

وی تصریح کرد: شرایطی که با استقلال این کمیته به وجود می آید، برای آینده ورزش جانبازان و معلولان بهتر خواهد بود و دیگر شاهد مشکلاتی که پیش از این داشتیم، نخواهیم بود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در پایان گفت: بار دیگر از سوی جامعه ورزش جانبازان و معلولان از نمایندگان محترم مجلس تشکر می کنم و امیدوارم که با همدلی و همراهی بی نظیر آنها و جدیتی که در این ارتباط دارند، تا ۲۴ مهر ماه که مصادف با روز ملی پارالمپیک در کشورمان به ثبت رسیده است، این ماده واحده در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.