به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر سه شنبه و در خلال نشست هماهنگی برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس، ضمن اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس برای ایران اسلامی، بیان داشت: اگر امروز در کشورمان پیشرفتی حاصل شده قطعا با مجاهدت های بزرگ مردان عرصه پیکار بوده است که هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای یادآوری این رشادت ها است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی و خدماتی است، افزود: تک تک ما مدیون شهدا و ایثارگران دوران ۸ سال دفاع مقدس هستیم.

ضرورت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای نوجوانان و جوانان

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود افزود: در دنیایی که رسانه ها و حوزه جنگ نرم دشمنان علیه ملت سرافراز ایران، فرهنگ و به خصوص نسل جوان جامعه را نشانه گرفته است، اگر جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت قهرمان ایران در مقابل دشمنان اسلام و بدخواهان نظام نبود خداوند متعال می داند که چه بر سر جوانان نسل نو می آمد لذا تبیین دستاورد های دفاع مقدس در این هفته برای نوجوانان و جوانان امری ضروری است.

هاشمی همچنین با اشاره به آثار معنوی هشت سال دفاع مقدس در جامعه، گفت: امروز آثار و برکات معنوی دفاع مقدس در جامعه ما حاکم است و جنگ تحمیلی با همه خسارات اقتصادی و اجتماعی که برای کشور به همراه داشت، تاثیرات معنوی فراوانی را برای ما به ارمغان آورد که روحیه ایثار و شهادت طلبی در سایه ولایتمداری ملت قهرمان ایران عزیز، نمونه والای آن است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه های هفته دفاع مقدس می بایست از پتانسیل های دانشگاهی، مدارس و حتی مهدهای کودک استفاده کرد چرا که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند، مهدهای کودک را دریابید و ما نیز پیرو فرمایش ایشان، می بایست اقدامات نرم افزای در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان را از خردسالی و در بین کودکانمان نهادینه کنیم تا در آینده جامعه ای بصیر داشته باشیم.

تشکیل کمیته ارزیابی ویژه نظارت بر نحوه برگزاری برنامه های دفاع مقدس

معاون استاندار سمنان ادامه داد: برنامه های هفته دفاع مقدس سال جاری، می تواند مانند برنامه های هفته دولت و بزرگداشت شهیدان باهنر و رجایی، با محوریت مردم شکل بگیرد چرا که باید از پتانسیل مردم در اجرای امور فرهنگی استفاده کرد در این راستا برنامه هفت شب هفت مسجد با محوریت دیدار مردمی دولتمردان در هفته دولت انجام شد که می تواند الگوی خوبی برای برنامه های هفته دفاع مقدس نیز باشد.

هاشمی همچنین با انتقاد از برخی دستگاه های دولتی برای عدم فعالیت های مناسب در هفته دولت، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در جلسه، گفت: از برخی مدیران گلایه دارم چرا که بین مدیرانی که از همان روز نخست همراه کاروان دولتمردان شهرستان، راهی روستاها، بخش ها و مناطق مختلف شهرستان شده و با مردم دیدار کردند و در پروژه ها شرکت فعالانه ای داشتند، با مدیرانی که حتی سالروز شهادت شهیدان باهنر ورجایی را فراموش کرده اند تفاوت بسیاری است.

وی افزود: لذا پیشنهاد ما در هفته دفاع مقدس به مجموعه عوامل اجرایی مانند سپاه ناحیه این است که کمیته ارزیابی ویژه نظارت بر نحوه برگزاری برنامه های دفاع مقدس درون سازمانی و یا بیرون سازمانی تشکیل شود تا بتوانیم از دستگاه های فعال در این عرصه تجلیل و به نهادهای غیرفعال مطالبی را یادآوری کنیم.

برنامه های هفته دفاع مقدس مردم محور باشد

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با بیان اینکه محوریت برنامه های هفته دفاع مقدس سپاه پاسداران است، گفت: درست است که سپاه به عنوان برگزار کننده برنامه های هفته دفاع مقدس محسوب می شود و این وظیفه را به تناوب هر سال با ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران تعویض می کند، اما همراهی و تعامل همه دستگاه های دولتی، خدماتی، نیروهای مسلح و اصناف و ... در این امر مهم ضروری است.

هاشمی خواستار توجه بیشتر به مردم محور بودن برنامه های هفته دفاع مقدس شد و گفت: برگزاری برنامه هایی مانند پیاده روی خانوادگی، مسابقات و نمایش ها به خودی خود امری پسندیده است که موجب نشاط اجتماعی می شود اما باید در نظر داشت که می توان در حوزه ابعاد و نتایج فرهنگی دفاع مقدس نیز کار کرد.

وی افزود: برپایی نمایشگاه ها و برنامه هایی از قبیل پیاده روی خانوادگی، زیرساخت های سخت افزاری و برنامه های محوری هستند که بسیار قابل تقدیر است اما می توان به صورت عمقی و با تعامل نهادهایی مانند آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، حوزه ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ... اقدامات نرم افزاری نیز انجام داد.

برنامه های دفاع مقدس برای سطح شهرستان شاهرود ساماندهی شود

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود همچنین با بیان اینکه برنامه های هفته دفاع مقدس تنها به مرکز استان ختم نشود، گفت: برگزاری برنامه های این هفته و همچنین ایجاد فضا و حال و هوای جنگ تحمیلی در روستاها با همکاری بخشداران و دهیاران از جمله اقداماتی است که می تواند در زمینه اشاعه فرهنگ هشت سال دلاوری و ولایتمداری، مفید باشد.

هاشمی با اشاره به غباروبی گلزار شهدا در روستاهای بخش های سه گانه شاهرود، بیان داشت: غباروبی و عطر افشانی گلزار شهدا نباید تنها در مرکز شهرستان و با حضور مسئولان رده بالای شهرستانی باشد، لذا می توان در بخش ها و روستاها با حضور بخشداران و دهیاران با محوریت مردم، برنامه های ویژه گرامیداشت مقام شامخ شهدا، برگزار شود.

وی افزود: امروزه می توان از پتانسیل های موجود در بخش ها به ویژه توانایی های بخشداران و دهیاران در کنار حضور گسترده مردم متدین و انقلابی، استفاده وافری کرد اما باید در نظر گرفت که همزمانی دهه ولایت و برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس یکدیگر را تحت الشعاع قرار ندهند.

۴۰۰ ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در شاهرود برگزار می شود

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان شاهرود نیز در خلال این نشست در گفتگو با مهر، از برگزاری ۴۰۰ برنامه ویژه هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: فضا سازی شهری با استفاده از المان های دفاع مقدس، ایستگاه های صلواتی، سنگرهای نمادین، اعزام نمادین نیروهای مردمی به جبهه، نصب پارچه نوشته های عرضی ادارت در معابر، تئاتر خیابانی، رژه موتوری و غیاروبی مزار شهدا از جمله اهم این برنامه ها هستند.

سرهنگ دوم پاسدار حمید دامغانی ضمن اشاره به لزوم فضاسازی شهری برای برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس، بیان داشت: با تعامل و همراهی ادارت و نهادهای سطح شهرستان، می توان اقدامات مثبتی در راستای ایجاد زیرساخت های تبلیغات سطح شهر انجام داد که نصب پارچه های عرضی برای تمامی ادارت در معابر شهری از جمله این اقدامات است.

وی افزود: در مرکز و حومه شهرستان می بایست فضا در آستانه هفته دفاع مقدس به گونه ای آماده و مهیا باشد که فضای معنوی روزهای دفاع مقدس به خوبی در سطح شهر استشمام شود که این مهم، جز در سایه تعامل و همراهی همه نهادها در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میسر نمی شود.

برگزاری نمایشگاه بزرگ فرهنگی ویژه دفاع مقدس در شاهرود

مسئول کمیته برگزاری برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس شهرستان شاهرود همچنین گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه اجلاسیه بزرگ شهدای شهرستان شاهرود در ماه های گذشته، به نظر می رسد شرایط با توجه به کمبود زمان و همچنین مشارکت مردم برای برگزاری مجدد این نمایشگاه مهیا نیست لذا برگزاری نمایشگاه های بزرگ فرهنگی مشابه نمایشگاه ویژه اجلاسیه شهدا در ایام آتی و به مناسبت های دیگر در دستور کار است.

دامغانی درباره سایر برنامه های هفته دفاع مقدس جاری، توضیح داد: پیاده روی خانوادگی ویژه گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گرانقدر دفاع مقدس همزمان با سومین روز از فصل پائیز از محل گلزار شهدای گمنام تا استادیوم تختی برگزار خواهد شد.

وی همچنین افزود: غبار روبی گلزار شهدای شهرستان نیز در روز پنج شنبه سی و یکم شهریور ماه جاری متفاوت از سالیان پیش، پس از رژه موتوری یگان های بسیج در سطح شهر و در ساعات بعد از ظهر انجام خواهد شد.

رونمایی از انیمیشن شهید غنیمت پور در هفته دفاع مقدس

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان شاهرود همچنین از رونمایی یکهزار تمبر ویژه یکهزار شهید شهرستان در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این مراسم همزمان با همایش بزرگ رزمندگان و ایثارگران شهرستان در مکان احتمالی دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد و طی آن تمبرهای ویژه هر شهید بزرگوار دفاع مقدس به خانواده وی تقدیم می شود.

دامغانی درباره سایر برنامه های این همایش، توضیح داد: همچنین در خلال همایش بزرگ ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس، از انیمیشن شهید شاخص کشوری، محمد غنیمت پور، تولید شده در حوزه هنری شهرستان شاهرود، رونمایی می شود.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی، شب شعر، برنامه های ویژه کانون های فرهنگی مساجد، و کاروان اعزام نمادین به جبهه از دیگر اقدامات هفته دفاع مقدس در شاهرود است.

بازگشت تئاتر خیابانی به خیابان های شاهرود

مسئول کمیته برگزاری برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس شهرستان شاهرود همچنین با بیان اینکه تئاتر خیابانی در هفته دفاع مقدس به اجرا در خواهد آمد، گفت: خوشبختانه پس از سال ها، دوستداران هنر تئاتر و مجموعه هنر دوستان شهرستان شاهرود در هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری نمایش های ویژه به همت بسیج هنرمندان شهرستان و با موضوع جنگ تحمیلی در نقاط مختلف شهر خواهند بود که این اقدامی در خور توجه به نوبه خود است.

دامغانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از برنامه های مهم و تاثیرگذار در سال جاری، بازخوانی واقعه غدیر است که در سال گذشته نیز با تجربه ای خوب و بسیار موفق به انجام رسید، امیدواریم امسال نیز این مهم، پس از هفته دفاع مقدس با تعامل و همراهی دستگاه های ذی ربط به خوبی شکل بپذیرد و یکبار دیگر بتوانیم تجربه موفق حضور ۱۲هزار نفر از شهروندان شاهرودی را در رویداد عظیم فرهنگی مشاهده کنیم.

وی افزود: بازخوانی واقعه غدیر در سال جاری به واسطه نزدیکی به هفته دفاع مقدس قطعا رنگ و بویی خاص خواهد داشت که برگزاری احتمالی یادواره گرامیداشت شهدای سادات و تجلیل از خانواده ایشان از جمله این برنامه ها است.

تولید محتوای فرهنگی فراموش نشود

معاون فرهنگی، پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در خلال این نشست، گفت: باید سعی کنیم برنامه های دفاع مقدس را به سمت محتوا سازی در فضای مجازی، رسانه ای، شهری و محافل علمی سوق دهیم.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی با اشاره به سرعت بالای تبادل ارتباطات در عصر حاضر و ضرورت همراهی با دریای تکنولوژی های مدرن، ابراز داشت: امروزه شاهد طغیان فرهنگ ها، هجوم رسانه ها، جنگ نرم و تهدیدات فرهنگی هستیم لذا باید در کنار برگزاری برنامه های روتین و شکلی ثابت در سال های پیاپی، تولیدات فرهنگی و علمی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: تولید محتوای متنوع به اجرای هرچه بهتر برنامه های ویژه دفاع مقدس کمک می کند لذا باید بحث ارتقاء کیفیت بیشتر مراسم هفته دفاع مقدس مورد اهتمام ویژه قرار داشته باشد.

باید دیدگاه مردم را نسبت به دفاع مقدس جامع تر کرد

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود، جوانان را یکی از جوامع هدف دربحث برگزاری مراسم مذهبی و ملی مانند هفته دفاع مقدس خواند و گفت: تولید محتوای مورد تاکید ما می تواند از راه نیازسنجی اقشار مختلف مانند جوانان و برنامه ریزی برای برگزاری مراسم متنوع مانند بازی های مجازی، نقش زنان در دفاع مقدس، ارزش های انقلاب اسلامی در فضای مجازی و ... صورت پذیرد.

مصائبی با بیان اینکه باید دیدگاه مردم را نسبت به دفاع مقدس جامع تر کرد، گفت: برگزاری رویدادی به عظمت بزرگداشت دفاع مقدس و شهیدان این عرصه طی یک هفته تنها نوعی جزئی نگری است لذا می توان با استفاده از حرکت پر سرعت تحولات دنیا، رویکردهایمان را همه ساله تغییر داده و در تمامی طول سال فرهنگ دفاع مقدس را نهادینه کنیم.

وی افزود: تولید محتوا می تواند جمع آوری مقالات، نوشته ها، مدارک، اسناد و تولیداتی در فضای مجازی مورد استقبال جوانان طی تمامی روزهای سال باشد که در هفته دفاع مقدس به شکل یک کتاب و یا مقاله به چاپ رسیده است، پس به همین سادگی می توان با شناسایی جامعه هدف، نیازهای آن و ابزارهای مورد نیاز مانند تکنولوژی دفاع مقدس را نه در ظرف یک هفته بلکه در یکسال نهادینه کرد و عدم نگاه جزئی نگر به پدیده ای بنام دفاع مقدس لازمه تحقق این مهم است.

گفتنی است برپایی چادر و ایستگاه صلواتی، نماد سازی شهری مانند سنگرهای خاکی، همایش رزمندگان و ایثارگران، مکان پیاده روی خانوادگی، راه های تامین منابع تهیه هدایای برنامه های این هفته و ... از مصوبات این نشست بود.