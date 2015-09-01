به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جشنواره موسیقی جوان به دبیری هومان اسعدی جمعه ۲۰ شهریورماه، ساعت ۱۷ در تالار وحدت تهران با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.

در اين مراسم كه با حضور مسئولان و داوران جشنواره برگزار مي شود، برگزيدگان اين دوره از جشنواره معرفی خواهند شد. این در حالی است که سخنرانی، اجرای چند قطعه موسيقی و پخش نماهنگ هايی از روند برگزاری جشنواره از ديگر بخش های اين مراسم خواهد بود.

نهمين جشنواره موسيقی جوان از ۹ شهريورماه كار خود را در تالار رودکی آغاز كرده و تا ۲۰ شهريورماه در بخش های مختلف موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی ادامه خواهد داشت.