پالایشگاه آناهیتا یک پروژه بی نظیر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: به بار نشستن این پروژه آرزوی مردم کرمانشاه بوده و امید است که با آغاز به کار آن شاهد بهبود وضعیت اشتغال در استان باشیم.

وی علت وضعیت نامناسب اشتغال در کشور را زمان بر بودن فرآیند تولید عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن طرح هایی همانند آناهیتا ۹ سال به طول می انجامد و ۹ ماه نیز طول کشید تا فقط طرح آن مصوب شود.

مصری از برگزاری ۶۴ جلسه با وزرا در خصوص پروژه آناهیتا خبر داد و تصریح کرد: اگر پروژه های تولیدی بخواهد اینقدر طولانی شود وضعیت اشتغال در کشور درست نمی شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خاطر نشان کرد: جلسات توجیه اقتصادی پروژه آناهیتا نیز ۷ ماه به طول انجامید ولی توانستیم امتیازاتی مانند تخفیف ۱۰ درصدی در بهای نفت خام را بگیریم.

مصری اظهار داشت: پروژه آناهیتا با ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در دوران پس از انقلاب یک پروژه بی نظیر در کشور است که تا کنون مانند آن را نداشته ایم.

وی گفت: هیچ بانکی به تنهایی قدرت سرمایه گذاری برای این پروژه را نداشت و بنابراین عاملیت آن به ۵ بانک صادرات، ملی، ملت، تجارت و صنعت و معدن واگذار شد.

مصری با اشاره به رتبه اول بیکاری کرمانشاه در سال های اخیر گفت: استان ما رتبه اول دفاع از کشور در زمان دفاع مقدس را نیز به خود اختصاص داده و وضعیت کنونی شایسته مردم این استان نیست.

نماینده کرمانشاه در مجلس به اشتغالزایی پروژه آناهیتا اشاره کرد و افزود: سرمایه گذاران بایستی سهم خود را به موقع در اختیار مدیر عامل قرار دهند تا هر چه زودتر شاهد بهره برداری از پروژه باشیم.

فاز اول پروژه آناهیتا ظرف ۶ ماه به اتمام برسد

محمد رزم دیگر نماینده کرمانشاه در مجلس نیز اظهار داشت: پروژه آناهیتا در طول ۹ سال گذشته تنها ۳ درصد پیشرفت داشته ولی ۴ مدیر در این مدت عوض کرده است.

وی گفت: در طول این ۹ سال حتی اراضی منطقه هم لم یزرع شده و اهالی منطقه گلایه دارند که اراضیشان با قیمت پایین خریداری شده و با قول مشغول شدن فرزندانشان به کار حتی مزارعشان را نیز از دست داده اند.

رزم به مشکلات پیش روی پروژه آناهیتا اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که برای پروژه به ۲۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز داریم اما هنوز کاری برای این موضوع انجام نشده است.

وی گفت: انتظار ما این است که فاز اول اجرایی پروژه در ۶ ماه آینده به اتمام برسد.

سید سعید حیدری طیب دیگر نماینده کرمانشاه در مجلس نیز با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اعتبار اجرای هزینه از سوی صندوق توسعه ملی فراهم می شود، گفت: ۱۵ درصد سهم سهامدارن به موقع باید اختصاص یابد که فاز اول پروژه هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.