به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در برنامه اقتصاد ایران پیرامون وضعیت مسکن و معضلات آن در کشور، گفت: بیشترین تقاضا در حوزه مسکن در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان است اما در کلانشهر تهران وضعیت مسکن و معضلات ناشی از آن، دو موضوع اساسی و مهم به شمار می‌رود.

وی افزود: بخشی از تورم مسکن به علت سوداگری زمین است که این موضوع به نحوه اداره شهر بازمی گردد، وقتی نظام مدیریت شهری ما به سمت فروش شهر رفت، زمینی که قابلیت ۲ طبقه واحد مسکونی را داشت به ۵ طبقه افزایش یافت، این رویکرد موجب بالا رفتن ارزش زمین شد. کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که جلوی این بی انضباطی شهری را در حد توان گرفتیم؛ البته بخشی از کاهش قیمت مسکن در تهران به این دلیل بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در ۲ سال اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی به شدت با بی‌انضباطی شهری مخالفت کرد، ادامه داد: اگر جلوی سوداگری زمین در ایران گرفته نشود، اساسا زندگی در شهرهای بزرگ غیر ممکن خواهد شد.

آخوندی با اشاره به اینکه داده‌های مرکز آمار در حوزه مسکن نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد، گفت: این موضوع بیانگر این است که این واحدهای مسکونی برای تجارت ساخته شده است نه سکونت مردم. از یک سو ما جمعیتی داریم که فاقد مسکن هستتند و تقاضای شدید برای مسکن وجود دارد و سوی دیگر نرخ سوداگری زمین و مسکن اجازه خرید را به مردم نمی دهد.

وی با بیان اینکه معضلات مسکن و تورم ناشی از آن در کشور موضوعی پیچیده است، اضافه کرد: ما باید یک انضباط شهری در کشور ایجاد کنیم و برای فروش شهر یک خط پایان قرار دهیم که این بحث همکاری دولت، مجلس و نهادهای دیگر را می طلبد. وزیر راه و شهرسازی در خصوص احتمال افزایش قیمت مسکن، اظهار داشت: قدرت خرید مردم اجازه نمی‌دهد که ما افزایش قیمت مسکن داشته باشیم.

تحویل ۵۵۰ هزار واجد مسکن مهر تا پایان سال

آخوندی با اشاره به آخرین وضعیت مسکن مهر در کشور، گفت: به طور کلی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی آن تحویل داده شده است و مابقی سال آینده تحویل داده می شود؛ همچنین از کل واحدهای مسکن مهر، ۱۵۰ هزار واحد فاقد متقاضی است و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد تا پایان سال تحویل داده می شود.