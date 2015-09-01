۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی:

کردستان در شاخص های توسعه پایین تر از میانگین کشوری است

سنندج - نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: کردستان در شاخص های توسعه پاین تر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی ظهر سه شنبه در جریان جریان سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: تا زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نشود نمی توانیم بگوییم عدالت در پرداخت ها رعایت و تبعیض ها رفع شده است.

وی افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت آزمایشی تا پایان سال ۹۱ اعتبار داشت و چون دوره آزمایشی آن به اتمام رسید مجلس به صورت سالانه آن را تمدید کرده و هنوز قانون به تصویب نهایی نرسیده است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بهزیستی نهادی حمایتی است که باید به نیازمندان خدمات ارائه می دهد از این رو  باید در راستای ارتقاء خدمات به روز باشد.

مرادی یادآور شد: کردستان در برخی از شاخص های توسعه از میانگین کشوری پایین تر است و به همین دلیل ضعف خدمات بهزیستی در این استان بیشتر به چشم می آید و انتظار می رود مسئولان به این حوزه نگاه ویژه ای را داشته باشند.

وی ادامه داد: این کمیسیون، کمیسیونی بهزیستی محور است و تمام تلاش خود را به کار می گیرد که نقش و جایگاه سازمان بهزیستی را همچون کشورهای دیگر که جایگاه بالا و تخصصی دارد، ارتقاء دهد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می رود سازمان بهزیستی به سمت توانمند سازی و پیشگیری برود.

مرادی یادآور شد: باید از ظرفیت های ارتباط با دولت بهره گرفت و در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان این حوزه تحولی ایجاد کرد.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: رفع نیازهای اولیه معلولان در جامعه با توجه به شرایطی که دارند  باید در اولویت کاری این سازمان قرار گیرد.

