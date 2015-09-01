تشخیص هویت شهید گمنام یزدی/ پایان انتظار ۳۳ ساله یک مادر

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده مختاری حسن آباد، امروز پس از سالها چشم انتظاری، خبر پیدا شدن فرزند شهید خود را در حالی دریافت کردند که یوسف آنها کیلومترها دورتر از زادگاهش در شهر اراک آرمیده است و مادر چشم انتظارش امروز پس از ۳۳ سال دوری و انتظار، باید بوی پیراهن یوسف خود را از قطعه اصحاب الشهدای اراک استشمام کند.

شهید محمدحسن مختاری در زمان شهادت ۲۵ ساله بوده و در عملیات رمضان در سال ۶۱ به شهادت رسیده و از آن زمان تا سال ۸۴ مفقود و پس از آن نیز به عنوان شهید گمنام در گلزار شهدای اراک به خاک سپرده شد.

از آنجا که از همه شهدای مفقود غیرقابل شناسایی، آزمایش DNA گرفته می شود و این آزمایش با خانواده های مختلفی که شهید گمنام دارند، تطبیق داده می شود، امروز نتیجه یکی از تطبیق ها مثبت شد و شهید گمنام قطعه اصحاب الشهدای گلزار شهدای اراک، همان محمدحسن مختاری شهید بود که مادرش ۳۳ سال از او بی خبر بود.

شهیدی که سالهای قبل از شهادتش نیز یا در جبهه ها گذشت یا در زندانهای ساواک زیرا او در حمله گارد شاه به مدرسه فیضیه قم، بازداشت شد و سال‌ها در زندان اوین به سر برد و با پیروزی انقلاب از زندان آزاد شد.

اکنون هنگام تصمیم گیری خانواده این شهید بزرگوار است، شهیدی که خود در اراک ساکن شده و خانواده اش در روستای حسن آباد اشکذر.

نماینده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در استان یزد در مورد انتقال یا ماندگاری این شهید به خبرنگار مهر گفت: تصمیم در این زمینه با خانواده شهید است و هر چه آنها تصمیم گیری کنند، اطاعت خواهیم کرد.

هدایت بنی فاطمه عنوان کرد: اگر تصمیم این خانواده بر ماندن شهید در اراک باشد، سنگ مزار او تغییر می کند و نام و مشخصات بر روی آن ثبت می شود و اگر تصمیم به آوردن پیکر او به یزد باشد، برای استقبال و خاکسپاری و انجام مقدمات کار آماده خواهیم شد.

وی تصریح کرد: شهید هر جا که باشد برای ما مایه افتخار و برکت و اجر است، اگر به یزد بیاید برای او نیز مانند سایر شهدا با افتخار مراسم برگزار می کنیم و اگر در اراک بماند که مردم این شهر تاکنون هر هفته برنامه های خوبی برای شهدای گمنام داشته اند.

بنی فاطمه عنوان کرد: با توجه به اینکه این خبر امروز به خانواده شهید مختاری اعلام شده، برای تصمیم گیری آنها منتظر خواهیم ماند.