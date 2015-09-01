به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی ظهر سه شنبه در دوره آموزشی روابط عمومی های نواحی استان لرستان با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه ایران اسلامی اظهار داشت: این جنگ، یک جنگ سخت، پیچیده و بسیار سخت بوده که مقام معظم رهبری نیز از آن به عنوان شبیخون فرهنگی، جنگ نرم و ... همواره یاد می کنند.

وی با بیان اینکه در این جنگ نرم یکی از یگانها و نیروهای مهم و اساسی برای مقابله رسانه ها و روابط عمومی ها هستند، عنوان کرد: متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم آن طور که باید در مقابل این جنگ نرم دشمن اقدامات اساسی انجام دهیم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه مهم ترین ابزار در جنگ نرم مدیریت، تمرکز و فعالیت است، عنوان کرد: مقابله با این جنگ نرم دشمن نیازمند نبوغ و خلاقیت بوده که در این زمینه رسانه ها نقش بسیار تاثیر گذار و اساسی دارند.

سردار کشکولی با تاکید بر لزوم هدایت افکار عمومی جامعه از سوی رسانه ها و روابط عمومی‌ها، بیان کرد: کاری که از روی عقلانیت از سوی رسانه‌ها و روابط‌عمومی در این زمینه صورت گیرد ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید در مقابله با جنگ نرم دشمن هوشمندانه عمل کرد، گفت: نباید در این زمینه احساساتی عمل کرد بلکه باید با هوشمندی، بصیرت و عقلانیت به مقابله با جنگ نرم دشمن برویم.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر لزوم آموزش رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها برای مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن علیه ایران اسلامی، تصریح کرد: غرب با همین رسانه های در اختیار خود آنچنان چهره زشت خود را زیبا جلوه می دهد و این در حالیست که ما این همه خوبی، پاکی و معنویت در کشور داریم و از آنها استفاده نمی کنیم.

سردار کشکولی با اشاره به اقدامات در دستور کار سپاه لرستان در حوزه رسانه، بیان کرد: یکی از این برنامه تشکیل گروه تلویزیونی سپاه و بسیج بوده که اقدامات اولیه برای ایجاد آن نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان و همچنین استانداری لرستان در این زمینه، ادامه داد: همچنین باشگاه خبرنگاران بسیج نیز به زودی در استان لرستان راه‌اندازی می شود.