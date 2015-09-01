به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور طرح قرآنی ۱۴۴۹ با محوریت حفظ و ترجمه سوره مبارکه یاسین در قالب ۱۴۰ کلاس آموزشی در استان بوشهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر در این کلاس ها شرکت داشته‌اند افزود: شهرستان‌های بوشهر و دشتستان هر کدام با ۶۵۰ نفر و شهرستان‌های دیلم و جم به تفکیک با ۱۴۰ نفر بیشترین و کمترین آمار مشارکت در طرح قرآنی ۱۴۴۹ را داشته‌اند.

مدیر قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به گرمای شدید هوا در سطح استان و برای رفاه حال مخاطبین طرح، بیش از ۶۰ حوزه آزمون در استان پیش بینی شده که شرکت کنندگان می توانند با هماهنگی کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مربوطه به نزدیکترین حوزه آزمونی مراجعه کنند.

ناصری اضافه کرد: کار تکثیر سوالات در اغلب حوزه ها انجام شده و آزمون پایان دوره این طرح قرآنی ساعت ۹ صبح جمعه ۱۳ شهریور ۹۴ همزمان با سراسر کشور با نظارت دارالقرآن و همکاری اتحادیه قرآنی استان برگزار می‌شود.

مدیر قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در آزمون پایانی طرح که به صورت کتبی برگزار می‌شود، توانمندی قرآن‌آموزان در حفظ و ترجمه آیات سوره مبارکه «یس» مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قبول شدگان در این آزمون ضمن دریافت گواهینامه پایان دوره حفظ سوره مبارکه یس، در قرعه کشی سراسری طرح فراگیر ۱۴۴۹ شرکت داده خواهند شد.