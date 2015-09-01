  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

در استقلال چه کسی پاسخ پرسش‌ها را می دهد؟

سخنگویِ خاموش!

سخنگویِ خاموش!

درحالی که این روزها پرسش های فراوانی در مورد استقلال وجود دارد، سخنگوی باشگاه استقلال تلفن همراه خود را خاموش کرده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پرسش‌های زیادی در مورد استقلال این روزها وجود دارد، در مورد مسائل مالی، لغو جلسات هیات مدیره، شایعه اختلاف سلیقه مدیران باشگاه با سبک دست، شایعه ایراد گرفتن سازمان بازرسی در مورد اختیارات اسپانسر باشگاه و محدود کردن نماینده اسپانسر، ممنوع الورود کردن برخی خبرنگاران به کمپ تمرین و باشگاه استقلال، ممنوع المصاحبه کردن بازیکنان، عدم ثبت اسامی مدیران در «ثبت شرکت‌ها»، مرخصی اعضای کادر فنی و ...

با این وجود در باشگاه استقلال کمتر کسی پاسخگوی این پرسش‌هاست و البته اگر به مصوبه هیات مدیره مراجعه کنیم متوجه می‌شویم که شهاب جهانیان سخنگوی باشگاه استقلال است و موظف به اطلاع رسانی مسایل مختلف و توضیح و پاسخگویی به پرسش‌هایی که خبرنگاران به نمایندگی مردم می‌پرسند اما تلفن همراه سخنگو تقریبا هر روز خاموش است و به این ترتیب عملا این پرسش‌ها بی‌جواب مانده است.

در واقع تنها کار اجرایی سخنگوی باشگاه استقلال همین یک کار بود که عملا انجام نمی‌شود، باید دید این خاموشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت!

کد مطلب 2901400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها