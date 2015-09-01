به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان یکصدوهفتادو نهمین جلسه شورای شهر تهران، اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه عید غدیرخم را در پیش داریم، پیشنهاد می‌کنم که نامگذاری پل‌های بزرگراه امام علی(ع) در این روز انجام بگیرد.

وی گفت: با توجه به صحبتی که با محمد باقر قالیباف شهردار تهران داشتم، شهرداری تهران نیز آمادگی دارد نامگذاری این پل ها را در عید غدیرخم انجام دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: ۴۰ پل روی بزرگراه امام علی(ع) وجود دارد که قرار است نام تمامی استان‌های کشور و کوه‌های مرتفع در برخی از استان‌ها بر روی این پل‌ها نامگذاری شود.

در این جلسه اقبال شاکری در تذکری با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق باید بکوشند روند بازدید عمومی شهروندان بیش از پیش آسان سازی شود، تصریح کرد: از شهرداری می خواهم همچون گذشته که اقدام منحصر به فردی در زمینه بازدید شهرداران با مردم صورت گرفته، رسیدگی به درخواست شهروندان نیز با سرعت و جدیت از سوی مسئولان مربوطه پس از ارجاع پرونده ها پاسخ داده شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه سرعت توفان شب گذشته تهران ۶۸ کیلومتر بوده و توفان سنگینی گزارش شده است، گفت: درست است که هشدارها از سوی رسانه ها به سمع و نظر شهروندان رسید اما بار دیگر شاهد بودیم که در زمینه پیشگیری ها دچار ضعف بودیم.

وی با یادآوری اینکه امشب نیز پیش بینی شده توفانی تهران را در خواهد نوردید، ادامه داد: روز گذشته طرح کاهش آسیب پذیری ناشی از سیلاب تهیه شده است که یک کار بسیار بزرگ در زمینه تقویت مدیریت بحران است. از همین رو از همه اعضا می خواهم این طرح را در زمینه اجرا و تحقق اهداف حمایت کنند.