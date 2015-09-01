بهیاران جایگزین پرستاران نمی شوند/ واکنش به درآمدهای نجومی پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جمع اعضای هیئت مدیره های جدید سازمان نظام پرستاری حضور پیدا کرد و به دغدغه‌های آنان پاسخ گفت.

وی همچنین با اشاره به مطلوب بودن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت گفت: این امر تنها زمانی محقق می‌شود که ما بهداشت و درمان کشور را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی کنیم.

وزیر بهداشت ضمن خیرمقدم به حاضرین این نشست انتخاب آنها را به عنوان منتخبین جامعه پرستاری تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که منتخبین با حفظ امانت به طور شایسته در راستای عمل به دغدغه‌های جامعه پرستاری و منافع مردم قدم بردارند.

هاشمی گفت در این دولت علیرغم مشکلات فراوانی که دولت داشت با همکاری دولت و مجلس به مشکلات مردم در حوزه سلامت توجه شد و رضایتمندی مناسبی را در حوزه خدمات درمانی ایجاد کرد اگرچه برنامه ای با این وسعت بدون نقص نخواهد بود.

وی با تاکید بر توجه بلند مدت به مسائل گفت: اگر مطالبه گری را در جامعه و نزد سیاست‌گذاران ادامه دهیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود در غیر این صورت به نظر می‌رسد که مطلوب برخی هست که این حوزه را هزینه‌بر بدانند و ادامه اجرای طرح را با مشکل مواجه کنند

وزیر بهداشت مسئله هویت جامعه پرستاری را یکی از مسائل مهم در این حوزه دانست و گفت: متاسفانه در حوزه پرستاری در مهارت‌ها از دانش این حوزه در دنیا فاصله داریم علیرغم اینکه در محفوظات اینطور نیست.

وی همچنین گفت: با تعریف نکردن حد واسط بین بیمار و پرستار به هویت این شغل آسیب وارد کردیم.

هاشمی گفت: اتفاق بدی که در حوزه پرستاری رخ داد این بود در دوره های تکمیلی پرستاری ، آموزش و بالین را از هم جدا کردند و پرستاری و مامایی منحصر در دانشکده شد این اتفاق به پرستاری آسیب وارد کرد.

وی افزود: برای اینکه مسئله هویت جامعه پرستاری حل شود باید اقدامات فراوانی انجام داد و این مهم کار بلند مدت می‌طلبد.

وزیر بهداشت با اشاره به شکل گیری معاونت پرستاری در وزارت بهداشت گفت: پذیرش این مسئله در دانشگاه‌ها وجود نداشت و تا زمانی که این پذیرش ایجاد نشود عملکرد مطلوب حاصل نخواهد شد.

اجازه جایگزینی نیروهای بازنشسته را هم نمی‌دهند

هاشمی با اشاره به مشکل نیروی انسانی در وزارت بهداشت، افزود: به ما اجازه جایگزینی نیروهای بازنشسته را هم نمی‌دهند و تلاش ما برای استخدام نیرو تا کنون به نتیجه نرسیده است و تنها مسئولین امر پذیرفته‌اند که ۷۰۰۰ نیرو برای مراکز درمانی جدید استخدام شود.

وی گفت: تصور برخی مسئولین این است که نباید این حوزه مثل سایر بخش‌های دولتی گسترش پیدا کند و باید به بخش خصوصی واگذار شود اما تا زمانی که این حوزه را اقتصادی نکنیم کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیست.

باید شرایط واگذاری برخی کارهای پزشکان به پرستاران فراهم شود

هاشمی یکی از مشکلات نیروی انسانی را آموزش دانست و افزود: در برخی مراکز آموزشی پرستار تربیت می‌کنیم در حالی که ۱۰ روز هم کار عملی انجام نمی‌دهند.

وزیر بهداشت ضمن درخواست از پرستاران برای ارتقا دانش حرفه‌ای این رشته ، گفت: باید شرایط واگذاری برخی از کارها که در حال حاضر پزشکان انجام می‌دهند به پرستاران فراهم شود. وی خاطرنشان کرد که یکی از خواسته های من ارتقای دانش پرستاری و ارتباطات بین‌المللی در این حوزه بوده است.

هاشمی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون کمک بهیاران گفت: وظایف کمک بهیاران با پرستاران بسیار متفاوت است و معتقدم باید حضور داشته باشند.

وی افزود: بهیاران و کمک بهیاران وظایفی دارند که هیچ‌گاه با پرستاران یکی نبوده است.

هاشمی گفت: این شایعات که قرار است کمک بهیاران به عنوان نیروی ارزان قیمت جای پرستاران را بگیرند از ریشه غلط است.

یک دانشگاه را نشان دهید که طرح مبتنی بر عملکرد را آن طور که ما خواسته بودیم اجرا کرده باشد

وزیر بهداشت در خصوص طرح مبتنی بر عملکرد گفت: ما گفتیم اگر این طرح مطلوب است انجام دهید و اگر خوب نیست به شیوه قبلی برگردید به شرط آنکه متعهد بشوند ۱.۷برابر افزایش کارانه را بپذیرند و پایان هر ماه پرداخت کنند. تلاش ما این هست که کارانه را هم به شکل مطلوب و به موقع پرداخت کنند.

هاشمی با انتقاد از دانشگاه‌ها در خصوص اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: یک دانشگاه را نشان دهید که طرح را آن طور که ما خواسته بودیم اجرا کرده باشد. وی افزود: هر دانشگاه با صدها تبصره و ایراد طرحی که ما تصویب کرده بودیم را اجرا کردند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش کار اصلی وزارت خانه متبوعش را اقتصادی کردن حوزه سلامت دانست و گفت: اگر این بخش اقتصادی شود هم در حوزه خدمات و هم معشیت کارکنان شاهد ارتقا مناسب خواهیم بود.

هاشمی با اشاره به قانون تعرفه‌های خدمات پرستاری گفت: من بیش از همه در این خصوص تلاش کردم

وی گفت: طرح تحول سلامت هزینه‌های بیمه ها را نه تنها زیاد نکرد که کم کرد. ما نرخ دارو و تجهیزات را کم کردیم که این باعث کم شدن هزینه بیمه‌‎ها می‌شود.

هاشمی با اشاره به گزارش معاونت غذا و دارو در خصوص کاهش مصرف و قیمت داروهای گران قیمت گفت: مصرف داروی آلبومین از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد رسیده که این تنها نمونه‌ای از کاهش‌هایی است که در هزینه بیمه ها رخ داده است.

وزیر بهداشت پیشنهاد اجرای طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت آزمایشی در چند بیمارستان مطرح کرد و گفت: این باعث می‌شود کاستی‌ها طرح دیده شود و ببینیم چه میزان قابل اجرا شدن است.

هاشمی با انتقاد از فضاسازی در مورد درآمدهای نجومی پزشکان گفت: از یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی درآمد یک پزشک را در آوردند و در تلویزیون نشان دادند و گفتند درآمد جراح ایرانی ۲۰ برابر جراح آمریکایی است. آیا واقعا این به نفع جامعه پزشکی کشور بود؟ و آیا در بیمارستان های دولتی پزشکان چنین درآمدی دارند؟

اگر دانشگاه‌ها در احداث پاویون پرستاران هزینه نکرده‌اند تخلف کرده اند

وی در خصوص واگذاری صدور صلاحیت پروانه حرفه‌ای به نظام پرستاری گفت: این واگذاری در فضای امروز شدنی نیست اما در آینده با توجه به تعاملاتی که پیش خواهد آمد به اهداف نزدیک‌تر خواهیم شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: اجرایی شدن قوانینی که به تصویب می‌رسانیم مستلزم آن است که محل تامین هزینه آن نیز به درستی مشخص شود و قابل دستیابی باشد.

وی از پرستاران خواست به منظور اجرای قانونی تعرفه گذاری خدمات پرستاری منابع را مطالبه کنند که در بودجه دولت دیده شود.

وزیر بهداشت گفت: اگر دانشگاه‌ها در ساخت پاویون پرستاران در استان ها هزینه نکرده‌اند تخلف است.

وی همچنین دکتر حریرچی قائم‌مقام وزارت بهداشت را مامور پیگیری این موضوع کرد.