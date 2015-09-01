به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سید محمدعلی افشانی در بازدید از بیمارستان ابوعلی سینا، گفت: به همه کسانی که در ساخت این پروژه نقش‌آفرینی کردند و هنوز هم در حال خدمت کردن هستند، خسته نباشید و خداقوت می گویم و نیز از دکتر ایمانیه و دکتر ملک حسینی تشکر می کنم که برای کشور و به خصوص استان فارس زحمت بسیاری می کشند.

افشانی افزود: از برخی بیمارستان‌های بزرگ و نامی کشور دیدن کردم، اما این بیمارستان متفاوت است و در فازهای مختلف با امکانات کافی ساخته می شود.

استاندار فارس گفت: در ساخت این چنین مراکز سلامت، افراد نیکوکاری مشارکت دارند که به دنبال منافع خود نیستند بلکه فقط به فکر منافع مردم هستند و دولت هم باید در ساخت و راه اندازی این پروژه ها، حمایت خود را نشان داده و موانع را از سر راه بردارد.

افشانی بیان کرد: من افتخار می کنم که برای ملت و جامعه کار می کنم و قول می‌دهم در این مسئولیت اجرایی نیز تا جایی که در اختیار و توان من است، موانع را کنار بزنم تا این بیمارستان زودتر ساخته شود.

وی افزود: همه افراد و دست‌اندرکارانی که در این عرصه‌ها کمک می کنند و در خدمت ملت و جامعه قدم بر می دارند، بدانند که این لطف خداوند است که به این مسیر کشانده شده‌اند و نیز وظیفه همه مسئولان است که برای احداث بیمارستان‌هایی که به دست مردم ساخته می شود کوتاهی نکنند.

دکتر محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این بازدید، ضمن خوشامدگویی به استاندار و حاضران، گفت: مهندس افشانی، استاندار فارس با روحیه ای که دارد، می تواند در ساخت و تکمیل سریع‌تر بیمارستان، دانشگاه را یاری کند و نیز تنها خواهش دانشگاه از این مقام مسئول، رفع برخی از مشکلات مربوط به حوزه سلامت است.

دکتر ایمانیه ادامه داد: افرادی هستند که در عرصه سلامت دست از همت و تلاش برنمی دارند و ما باید از آنها حمایت کنیم و از دکتر ملک حسینی تشکر می کنم که تمام وقت خود را، وقف مردم و حوزه سلامت کرده و نیز یکی از افتخارات کشور و به خصوص، استان فارس است.

در این بازدید نیز دکتر سید علی ملک حسینی، رئیس گروه پیوند اعضای شیراز، ضمن خوشامدگویی، گفت: هرکس خاکی باشد می تواند به افلاک برسد و همچنین از مهندس افشانی تشکر می کنم که از ابتدای کار خود از بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا دیدن کرد.

رئیس گروه پیوند اعضا افزود: همه تار و پود این بیمارستان با کسانی که اینجا زحمت می کشند و با مشارکت مردم ساخته می شود.

دکتر ملک حسینی همچنین در بازدید از بیمارستان ابوعلی‌سینا، در مورد مصالح و مراحل ساخت و ساز واحدهای مختلف، تخت ها و تجهیزات پزشکی، فضای سبز، حیاط بیمارستان، ورودی و خروجی مراجعه کنندگان، موتورخانه بیمارستان توضیحاتی داد.

در این برنامه از مرکز همودیالیز حاج رضا ابراهیمی و بیمارستان سوانح و سوختگی حضرت امیرالمومنین(ع) نیز با حضور استاندار فارس بازدید شد.

بخش همودیالیز بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) افتتاح شد

بخش همودیالیز بیمارستان خیریه قلب الزهرا(س) شیراز با هدف تسریع در خدمت‌رسانی به بیماران مبتلا به مشکل کلیه، در این بیمارستان راه اندازی شد.

بیمارستان قلب الزهرا(س) با ارائه خدمات متنوع درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، از پیشگیری بیماری‌های قلبی تا درمان‌های پیشرفته و بازتواني قلب، نقش بسزايي در درمان بيماران استان ايفا مي نمايد.

با توجه به پذیرش بالای بیمار در این بیمارستان، وجود یک بخش دیالیز برای ارائه خدمات همودیالیز به بیماران سرپایی وبه ویژه بیماران بستری، که به دلایل مختلف ممکن است دچار نارسایی حاد کلیه شوند، نقش موثری در تسریع خدمات رسانی به بیماران دارد که نیاز به جابه جایی بیماران پرخطر به سایر بیمارستان ها را مرتفع می کند.

با توجه به افزايش روزانه بيماران نارسايی مزمن كليه و همچنين انجام اعمال جراحی بزرگ قلب اين مركز، راه اندازی بخش همودياليز، از نيازهای ضروری اين مركز بوده و در این راستا، اداره بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این اقدام را مورد پیگیری قرار داد.

بخش همودیالیز بیمارستان قلب الزهراء(س) با دو تخت، مقارن با هفته دولت، با حضور دکترحميد قاضی پور مدير بيمارستان، مدير عامل انجمن كليوی استان، نیکوکاران سلامت، دکتر حدادی رئيس اداره امور بيماری‌های خاص دانشگاه افتتاح و آماده خدمت رسانی به بیماران بستری و سرپایی شد.