به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های مسکن مهر استان بوشهر اظهار داشت: دولت تلاش ویژه‌ای را برای تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر داشته است و طرح‌های خوبی تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور دو میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر طراحی شده است، ادامه داد: تاکنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر خاطرنشان کرد: واحدهای باقی مانده مسکن مهر کشور تا سال آینده تکمیل و پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یک‌هزار و ۵۵۰ مدرسه برای مجتمع‌های مسکن مهر در کشور طراحی شده است، اضافه کرد: تاکنون ۴۳۹ مدرسه در این مجتمع‌ها تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

اصغری همچنین از تکمیل ۱۹۱ مسجد از ۶۴۰ مسجد طراحی شده در مجتمع‌های مسکن‌های مهر خبر داد و افزود: در سایت‌های مسکن مهر ۱۵۵ کلانتری طراحی شده که تاکنون ساختمان ۲۱ کلانتری تکمیل شده است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های واحدهای مسکن مهر است که پنج‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این مهم نیاز است.