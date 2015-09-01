به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو عصر سه شنبه در حاشیه آیین بهره برداری از این آب شیرین کن گفت: دولت سالانه بابت هزینه مابه التفاوت خرید آب از آب شیرین کن ها ۲۰۰ میلیارد ریال در این منطقه پرداخت می کند.

محمودی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش می شود، حداکثر تا دو سال آینده پروژه آبرسانی به کل روستاهای جزیره پایان یابد.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید با تمام تلاش در حال ارائه خدمت به مردم است و آب تنها خدمت کوچکی است که می توان به مردم صبور این جزیره ارائه داد.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان نیز گفت: آب شیرین کن کووه ای با ظرفیت چهار هزار متر مکعب در شبانه روز و اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریالی برای اولین بار ساکنان روستای کووه ای و روستاهای همجوار را از نعمت آب شیرین در دسترس بهره مند می سازد.

عبدالحمید حمزه پور ادامه داد: آب تولید شده در این دستگاه توسط یک شبکه توزیع با بیش از ۲۰۰ کیلومتر انشعاب در اختیار ساکنان جزیره قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: بیش از ۲۹ هزار نفر از ساکنان کووه ای و روستاهای اطراف از آب تولید شده در این اب شیرین کن بهره خواهند برد.

حمزه پور با تاکید بر ضرورت حل مشکل کم آبی در جزیره قشم در آینده ای نزدیک، افزود: با راه اندازی یک آب شیرین کن در غرب جزیره و استفاده از ظرفیت های شرکت مپنا می توان مشکلات آب در جزیره را تا یک سال و نهایتا دو سال آینده به طور کامل برطرف کرد.