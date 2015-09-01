به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان شماره دو دانشگاه آزاد واحد ایلخچی ظهر امروز سه شنبه با حضور مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محل جدید به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: نخستین اولویت دانشگاه این است که بر تعداد رشته های علمی افزوده شده و نگذاریم جلوی شتاب علمی گرفته شود اگر دو موضوع زیربنایی حل شود می توانیم در حوزه های صنعت و کشاورزی پیشرفت کنیم.

سیدجواد انگجی در ادامه شهر ایلخچی را شهر پیاز معرفی کرده و اظهار داشت: نماد شهر ایلخچی پیاز است و بیشتر مردم آن کشاورز هستند ولی اکنون این شهر به قطب علمی در منطقه تبدیل شده است.

وی در ادامه همدلی و همزبانی را تنها راه ترقی دانشگاه آزاد بیان کرد و افزود: تنها با همدلی و همزبانی دانشگاه آزاد می تواند چه از نظر علمی و چه اقتصادی پیشرفت کند.

همدلی تنها دلیل پیشرفت و ترقی دانشگاه آزاد واحد ایلخچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی نیز در این مراسم اظهار داشت: در شش سال خدمت به مردم ولایت مدار شهر ایلخچی جز عشق و محبت و ارادت خالصانه به اهل بیت عصمت و طهارت چیزی ندیده ایم.

محمد نریمانی راد با اشاره به افتتاح ساختمان جدید این دانشگاه خاطر نشان کرد: ساختمان شماره دو دانشگاه آزاد ایلخچی دارای چهار طبقه و مزین به نام امام خمینی (ره) است که در سال ۱۳۸۹ کلنگ زنی شد اما به علت نهایی نشدن نقشه های این ساختمان عملیات اجرایی آن که جزو ساختمان های نمونه دانشگاه در سطح استان است، با کمی تاخیر شروع شد.

وی در ادامه از افتتاح فاز سه ساختمان دانشگاه آزاد ایلخچی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای فاز سه ساختمان این دانشگاه مسجد، کتابخانه بزرگ و مجهز، آمفی تئاتر و سالن بزرگ ورزشی چند منظوره در نظر گرفته شده که به زودی کلنگ زنی و افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی در پایان به درخشش دانشجویان رباتیک و مکانیک این دانشگاه در مسابقات کشوری و بین المللی و همچنین کسب مقام واحد برتر ایلخچی در بین ۲۷۹ دانشگاه بزرگ اشاره و تصریح کرد: تنها دلیل پیشرفت و ترقی این دانشگاه همدلی و همزبانی بین مسئولین و همکاران این دانشگاه است.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان، فرهنگی و منادی نمایندگان مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار اسکو شهردار و بخشدار ایلخچی برگزار شد، جمعی از مسوولان و نخبگان دانشگاه آزاد ایلخچی مورد تقدیر قرار گرفتند.