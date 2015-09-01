«محمد ذبیحی» پیشکسوت نیشابوری موسیقی سنتی دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحی که از جمله مدرسان موسیقی خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور محسوب می شد و شاگردان بسیاری را در عرصه موسیقی سنتی تربیت کرد پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری سرطان معده روز گذشته دار فانی را وداع گفت.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور با ابراز تسلیت به مناسب درگذشت این معلم فرهیخته اظهار كرد: «محمد ذبیحی» سنتور نواز پیشكسوت نیشابوری بزرگ شده ابر شهر هنر خیز نیشابور بود که سنتور نوازی را از همان دوران کودکی به صورت تجربی آموخت.

عباس کرخی بیان کرد: مرحوم «محمد ذبیحی» سنتور نواز پیشكسوت نیشابوری از نوازندگان هم دوره استاد پرویز مشکاتیان بود که نوازندگی سنتور را بصورت تجربی و خودآموز آموخته بود و طی سالهای دهه ۶۰ نیز از آقایان یعقوبی و همتی که از شاگردان استاد پایور بودند جهت فراگیری موسیقی بصورت علمی بهره برد.

کرخی خاطرنشان كرد: وی نخستین شخصی بود که آموزش سنتور را بصورت رسمی در خانه فرهنگ اداره ارشاد اسلامی نیشابور و همچنین کانون های فرهنگی و هنری تربیت آموزش وپرورش نیشابور آغاز کرد و این آموزش تا اواخر دهه هفتاد ادامه یافت.

وی یادآورشد: مرحوم ذبیحی پس از بازنشستگی درمقطع ابتدایی آموزش و پرورش نیشابور به مشهد مهاجرت کرد و سالها در آموزشگاه های مشهد نیز تدریس سنتور داشت و شاگردان زیادی را در نیشابور ومشهد تربیت کرده که ساز سنتور را به خوبی می نوازند و همچنین نقطه ی شروعی برای ورود آنها به دنیای حرفه ای موسیقی بوده است.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور عنوان كرد: وی دارای سجایای اخلاقی زیادی بود از جمله اخلاق خوش و روحیه فداکاری بود.