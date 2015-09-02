«آب پنهان» منتشر شد/ روایتی تازه‌ از بحران آب در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آب پنهان» با نگاهی تازه به موضوع آب و بحران آن به تازگی با ترجمعه آرش حسینیان و مریم بیرمی از سوی نشر مثلث منتشر و روانه بازار شده است.
در پیشگفتاری که نویسنده کتاب «آب پنهان»، تونی آلن نوشته آمده است: «در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، جمعی از افراد آگاه به این نتیجه رسیدند که باید برای برخوردهای غلط و نابخردانه با منابع آب فکری کرد و در این زمینه به طرحی نو اندیشید. آنها دریافتند که روند افزایش سریع جمعیت جهان، صنعتیسازی، شهرسازی و خصوصیسازی همگی فشار شدیدی بر منابع آب محلی آوردهاند. همینطور روشهای کشاورزی و دامپروری، متکی به استخراج بیرویه آب از منابع...»
و اما «فعالان محیط زیست، نخستین کسانی بودند که تشخیص دادند این جوامع قدم در مسیر نادرستی گذاشتهاند. آنها دریافتند که جو زمین که زندگی همه ما به آن وابسته است، بیش از حد گرم و آلوده شده؛ منابع آب سطحی و زیرزمینی، بهزور بیرویه پمپ و آلوده شده و از جهات خطرناکی آسیب دیدهاند.»
هدف اصلی کتاب «آب پنهان» نوشته تونی آلن، تاکید بر دو عامل بسیار مهم است. یک کشاورزی و دامپروری و اینکه آیا به محصولاتی دست مییابیم که به طور کارآمد آب مصرف کنند یا نه؟ دوم اینکه ما مصرفکنندگان با انتخابهای غذاییمان، در سر دیگر زنجیره عرضه تعیین میکنیم که چه مقدار آب باید به سوی محصولات دامی و زراعی سرازیر شود.
مخاطبان کتاب «آب پنهان» هم مصرفکنندگان مواد غذایی و هم کشاورزان و دامپروران هستند تا به نقش خویش در آینده امنیت آبی در مقیاس جهانی آگاه شوند. دیگر مخاطبان کتاب، عوامل دخیل در زنجیره عرضه مواد غذایی و ابرشرکتهای واسطه و تحویلدهنده مواد غذایی هستند.
«آگاهی از معنای آب» عنوان نخستین فصل کتاب است. این کتاب، نگاهی نو به موضوع آب ارائه میدهد چراکه ما انسانهادرکی از ارزش واقعی آب نداریم و از سوی دیگر، در نقظهای از رابطهمان با منابع آبی عظیم اما محدود قرار گرفتهایم که دیگر نمیتوانیم نسبت به این موضوع بیتفاوت باشیم.
در جایی از نخستین فصل کتاب آمده ما برای نوشیدن یک فنجان قهوه به ۱۴۰ لیتر آب احتیاج داریم. این ۱۴۰ لیتر، همان آبی پنهانی است که در قهوه ما نهفته. آبی که برای پرورش، تولید، بسته بندی و حمل و نقل دانههای قهوه به کار رفته است.
«آب به طرف بالا و به سمت پول و قدرت سرازیر میشود» یکی دیگر از مواردی است که در این کتاب به آن اشاره شده. این نکته را مارک ریسنر، زیستشناس آمریکایی مطرح کرد که آب پنهان با مخفی شدن در قالب واردات مواد غذایی و سایر محصولات به سمت مناطق ثروتمند سرازیر میشود.
«رفتن به ریشهها» عنوان دومین فصل از کتاب «آب پنهان» است. در این فصل آمده «ما از میزان مصرف آبمان و از ارزش آب غافلیم زیرا در کشورهای توسعه یافته آب ارزان است... ت. در حال حاضر، برخورد ما با مساله آب بسیار ناپایدار است و هزینه تامین آب، بسیار بیشتر از بهایی است که برای آن پرداخت میشود.
در این کتاب همچنیین آمده که ما با تغییر رژیم غذایی خود میتوانیم میزان مصرف سرانه آب را تا بیش از ۴۰ درصد کاهش دهیم. برای مثال با استفاده کمتر از فستفودها میتوانیم در هدر نرفتن آب و کاهش مصرف آن سهم داشته باشیم.
«آب و کشاورزی یارانهای در وامع صنعتی» عنوان سومین فصل از کتاب «آب پنهان» است. در این فصل آمده: «ما امروز عللکرد رهبران مذهبی و سیاستمداران خود را به باد انتقاد گرفتهایم. اما شاید آخرین اسطوره فرهنگی ما، تصویری باشد که از کشاورزان و دامپروران در ذهن داریم ... نهایتا منطق ما این است که فارغ از اینکه سرنوشت جهان از نظر سیاسی یا اقتصادی چه می شود آنچه مبرهن است این که مردم جهان باید غذا بخورند و تنها کشاورزان و دامپرروران هستند که می توانند غذای آنها را تضمین کنند.
در بخش دیگری از کتاب آمده ما مصرفکنندگان مواد غذایی برای امنیت غذایی و آبی خود به کشاورزان و دامداران وابسته هستیم. این وابستگی کشاورزان و دامداران را با مشکلاتی مواجه میکند از این روست که ما باید از سیاستهای حمایتی برای کشاورزان حمایت کنیم.
کتاب «آب پنهان» نوشته تونی آلن با ترجمه آرش حسینیان و مریم بیرمی را انتشارات مثلث در ۱۱۰۰ نسخه و به قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر کرده است.
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