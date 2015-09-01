ورزش دانش آموزی نیازمند ردیف اعتبارات مستقل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی مبتنی بر سلایق شخصی نیست و پشتوانه علمی دارد و بر اساس سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش که مطالبه مقام معظم رهبری است، سیاست‌های دولت تدبیر و امید در این حوزه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری محورهای آن تعیین شده است.

وی برنامه محور کردن، مدرسه محور کردن، مشارکت محور کردن، اخلاق محور کردن و علمی و تخصصی کردن فعالیت های تربیت بدنی را از سیاست های کلی در راستای تدوین برنامه های تربیت بدنی ذکر کرد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: فعالیت‌هایی که در گذشته وجود داشته‌اند ولی در امتداد این سیاست‌ها نبوده اند حذف شده اند.

حمیدی در اشاره به فعالیت‌های ورزشی انجام شده در مدارس سطح کشور طی سال تحصیلی گذشته، گفت: در سال تحصیلی گذشته المپیادهای درون مدرسه در ۶۰ هزار مدرسه سطح کشور برگزار شد که سه میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در آن شرکت کردند و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز در برگزاری آن نقش داشتند.

وی ادامه داد: بعضی از مدارس کم جمعیت از جمله ۲۰۰ مدرسه یک دانش آموزه کشور هستند که امکان برگزاری چنین المپیادهایی در آن ها فراهم نیست ولی امیدوار هستیم که مدارسی که امکان برگزاری این المپیاد را داشتند با این وجود سال گذشته در آن شرکت نکردند در سال تحصیلی آینده به فکر برگزاری المپیاد درون مدرسه ای باشند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: با برگزاری المپیادهای درون مدرسه ای علاوه بر شکل‌گیری بزرگ‌ترین نهضت داوطلبی در سطح مدارس، فرصت برای مسئولیت پذیری، کار تیمی و اتحاد مدرسه فراهم شد.

«حیاط پویا، حیات پایا» طرحی برای کاهش کم تحرکی دانش آموزان

حمیدی با بیان اینکه دانش آموزان ایرانی با پدیده کم تحرکی دست و پنجه نرم می کنند، گفت: کودکان و نوجوانان فعال گذشته به افرادی غیرفعال تبدیل می شوند و علاوه بر چاقی توانایی حرکتی آن ها نیز کاهش پیدا می کند لذا باید فرصت های بی شمار حرکتی را به عنوان مکمل درس تربیت بدنی در مدارس فراهم کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح «حیاط پویا، حیات پایا» در ۴۰ هزار مدرسه کشور، بیان کرد: در قالب این طرح برای مقابله با کم تحرکی کف حیاط و روی دیوارهای مدارس اشکالی ترسیم شد که بچه ها را به شکل خودجوش به تحرک وادارد.

هشت هزار کلوب ورزشی در مدارس کشور تشکیل می شود

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: مصمم هستیم که هشت هزار کلوب درون مدرسه ای تا پایان سال تحصیلی آینده در مدارس سطح کشور تشکیل شوند.

حمیدی افزود: دانش آموزانی که در امر ورزش مستعد هستند به این کلوب ها ارجاع داده شده و زیرنظر مربیان به فعالیت های ورزشی می پردازند.

طرح مدرسه قهرمان در مدارس اجرایی می شود

وی با اعلام اینکه از سال تحصیلی آینده طرح مدرسه قهرمان در مدارس کشور برگزار خواهد شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح هر مدرسه با برند و پرچم خود و در آینده ای نزدیک با سرود مخصوص خود در مسابقات ورزشی حضور پیدا می کنند و در صورت موفقیت در هر مرحله همان مدرسه است که به مراحل بالاتر راه پیدا می کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: البته شرط گرفتن یار کمکی در هر مقطع در طرح لحاظ شده تا اگر استعداد درخشانی در مدرسه دیگری وجود داشت از دور خارج نشود.

حمیدی گفت: طرح ورزش صبحگاهی نیز که حرکات و موسیقی آن نهایی شده با همکاری رادیو ورزش از دهه دوم مهر در مدارس اجرایی خواهد شد.

مدارس تخصصی ورزش قطبی و تک رشته ای می شوند

وی با اشاره به اینکه به تشکیل ۱۹۶ مدرسه تخصصی ورزشی از مقطع ابتدایی تا دبیرستان در سطح کشور، بیان کرد: قطبی و تک رشته ای کردن این مدارس تخصصی ورزشی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حوزه نیروی انسانی و مربیان تربیت بدنی وضعیت خوب است ولی نمی توان گفت عالی است ولی در مقایسه با ۱۵ سال گذشته در این حوزه جهش داشته ایم.

حمیدی افزود: ۱۵ سال پیش با وجود ۱۹ میلیون دانش آموز ۲۰ هزار مربی تربیت بدنی درکشور وجود داشت ولی در حال حاضر با وجود ۱۲.۵ میلیون دانش آموز ۳۳ هزار مربی تربیت بدنی وجود دارد.

وی درباره اماکن ورزشی آموزش و پرورش عنوان کرد: سه هزار سالن ورزشی متعلق به آموزش و پرورش در کشور وجود دارد همچنین ۸۰۰ سالن نیم ساز نیز در سطح کشور هست که ۲۳۰ مورد آن ها استخر هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در مقایسه با تعداد دانش آموزان سرانه فضای ورزشی ناچیز است ولی نسبت به سال های گذشته اوضاع بهبود یافته است.

حمیدی گفت: باید به این سمت حرکت کنیم که در تمام مدارس جدیدالاحداث کشور حتما سالن ورزشی در نظر گرفته شود.

کمبود تجهیزات ورزشی در مدارس

وی بیان کرد: به علت محدودیت منابع مالی در حوزه تجهیزات ورزشی مدارس با مشکل مواجه هستیم که امیدوار هستیم با اختصاص بخشی از یک درصد از بودجه که وزارت خانه ها مجاز به استفاده در امور ورزشی هستند به وزارت آموزش و پرورش بتوان در این زمینه کارهایی انجام داد.