مدیرعامل جدید شرکت ایرالکو معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور مسئولین استانی مدیرعامل جدید شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) معرفی و مجید پورعطار عهده دار این سمت شد.

مدیرعامل جدید شرکت ایرالکو در این مراسم با اشاره به سوابقش در مدیریت و آشنایی کامل با فضای این کارخانه اظهار داشت: این سرمایه عظیم در این منطقه بایستی در شرایطی حفظ شود که در کنار آن محیط زیست و هوای سالم هم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بدون توسعه نمی توانیم از اقتصاد پایدار برخوردار شویم و باید به آینده هم اندیشید.

عطارپور اظهار داشت: کار خود در این شرکت با درنظر گرفتن ده برنامه که به وزیر صنعت نیز ارائه داده ام آغاز می کنم و امیدوارم بتوانیم در در زمینه صنعت آلومینیوم پیشرفت های خوبی داشته باشیم.

مدیرعامل جدید شرکت ایرالکو افزایش بهره وری، آموزش، حفظ و حراست از محیط زیست، ایجاد فضای سالم، انتقال آندسازی در اولین فرصت به جایگاه جدید، تلاش برای تولید انرژی جامد برای صادرات، تامین معیشت کارکنان و اولویت دادن به ورزش را از موارد مطرح شده در برنامه های خود اعلام کرد.

گفتنی است مجید پورعطار سابق بر این مدیریت حراست شرکت ایرالکو و عضویت هیات مدیره این شرکت از طرف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.