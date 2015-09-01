كليات طرح تاسيس شركت تعاونى توسعه و عمران شهرستانى تصويب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در شصت و ششمين جلسه علنى شوراى اسلامى شهرستان مشهد كه در سالن جلسات شهردارى برگزار شد كليات طرح تاسيس شركت تعاونى توسعه و عمران شهرستانى به تصويب رسيد.



مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اين نشست اظهار كرد: يكى از بخش هاى موثر در اقتصاد تعاونى ها هستند كه بستر مناسبى را براى فعاليت هاى اقتصادى و مشاركت هاى اجتماعى فراهم مى كند.



محمود احمدى افزود: در همين راستا جهت رسيدن به اهداف خود در تعاونى ها بايد نگاه مردم و مسوولين نسبت به مشاركت در تعاونى ها تغيير كند.



وى با بيان اينكه تعداد تعاونى ها در خراسان رضوى ۱۳ درصد از تعاونى هاى كل كشور بيشتر است، ادامه داد: در شش ماه نخست امسال نيز ۱۲۰ تعاونى در خراسان رضوى تشكيل شد كه در اين مدت نيز رتبه نخست كشور را در ميزان تاسيس تعاونى ها داشته است.



مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى تاكيد كرد: با توجه به بحث حاشيه نشينى در مشهد كه امروز به جمعيت ۲۵۰ هزار نفر رسيده است تشكيل تعاونى هاى توسعه و عمران مى تواند با جذب مشاركت ها و سرمايه هاى شهروندان بستر مناسب اقتصادى و عمرانى را فراهم كند.



وى ابراز كرد: يكى ديگر از نكات مهم و قابل توجه ديگر براساس نقشه هاى امنيتى نقطه ضعف شهر مشهد وجود لكه هاى حاشيه شهر است به همين منظور پيشنهاد تشكيل شركت هاى تعاونى توسعه و عمران در اين منطقه از شهر است.



احمدى با اشاره به وضعيت سرمايه گذارى در مشهد تصريح كرد: با وجود شركت هايى مانند پرديسبان و تبرك بحث سرمايه گذارى در مشهد به شدت آشفته شده است و اين باعث سردرگمى مردم در انتخاب نحوه سرمايه گذارى شده است.



وى گفت: با توجه به سياست خصوصى سازى كه از دولت گذشته تاكنون مطرح بوده تعاونى ها در زمينه جذب سرمايه هاى خرد و راه اندازى كسب و كار هاى كوچك و بزرگ در اولويت قرار دارند.



مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه ركود در بخش سرمايه گذارى هاى ساختمانى باعث كاهش حجم زيربنايى ساخته شده از ۲۷ ميليون متر مربع به يك ميليون و ۲۰۰ هزار متر مربع در سال ۹۲ شده است، افزود: در همين راستا بايد با تاسيس اين شركت تعاونى ها به جلب اعتماد سرمايه گذاران پرداخته شود تا عدالت اجتماعى بيشترى در جامعه حكم فرما باشد.