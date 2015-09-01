والدین برای سرویس مدارس از خودروهای مجوزدار استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی ظهر امروز سه شنبه در همایش سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس که در تالار شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، آموزش و پرورش را رکن اصلی توسعه جوامع عنوان کرد و اظهار داشت: باید به دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور بیش از پیش توجه شده و در کنار توسعه صنعتی به پیشرفت و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت داده شود.

وی در خصوص سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزان در فصول تحصیلی نیز، گفت: باید از سرویس هایی که دارای مجوز بوده و متعلق به سازمانهای تاکسی رانی و اتحادیه صنف مربوطه است برای دانش آموزان استفاده شود.

محبی با اشاره به اینکه برخی خانواده ها از سرویس های شخصی برای ایاب و ذهاب فرزندان خود استفاده می کنند، افزود: سال گذشته دانش آموزان مدرسه تیزهوشان در یکی از این سرویس ها دچار حادثه شده و مجروح شدند که این اتفاق در اثر تصمیم و انتخاب خود خانواده ها صورت گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه گفت: این در حالی است که اولیا باید تحت نظر انجمن ها باشند و از استاندارد سرویس و مسائل اخلاقی سرویس دهنده اطمینان حاصل کنند.

وی با تاکید بر اینکه تعلیم و تربیت دانش آموزان باید هم راستا و هم گام با نیازهای اولیه آنها باشد، اظهار داشت: از اتحادیه و اصناف راننده ها انتظار داریم سرویس های مناسب و افراد شایسته ای را برای ارائه خدمات به دانش آموزان در نظر بگیرند.

محبی بااشاره به اینکه بار اصلی دشواری های مدارس بر دوش اولیاء و انجمن مربیان است، افزود: امروزه نیاز جامعه در واقع تلاش دلسوزانه و تعهد مندانه در جهت پیشرفت کشور و حرکت رو به جلو است و با مدیریت صحیح و برنامه ریزی شده مسئولین مدارس باید در ارتقاء سطح علمی گام های اساسی برداشته شود.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه ادامه داد: سطح زندگی نسبت به گذشته با وجود پیشرفتهای تکنولوژی دچار تحولی بزرگ شده است و در کنار آن بایدبا آگاهی از آسیب های اجتماعی با به کارگیری دستگاه های دادگستری، راهنمایی رانندگی و سایر ارگانها در راستای کاهش این آسیب ها اقدام شود.

محبی همچنین اظهار داشت: اکثر دغدغه های خانواده ها در ابتدای سال تحصیلی انتخاب مدارس مناسب است و در طول این ایام نیز ترافیک هایی به وجود می آید که باید با هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتفع شود چرا که دانش آموان سرمایه آینده کشور هستند و همه نهادها باید به نحوی در خدمت تربیت و آموزش نسلی شایسته برای جامعه باشند.