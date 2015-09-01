عباسعلی منصوری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور دکتر سعید جلیلی و اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته ای در نشست امروز کمیسیون بررسی برجام اظهار داشت: در جلسه دیروز و امروز، مطالب به صورت کاملا جدی توسط همکاران مطرح و نقاط ضعف و قوت روند گذشته مذاکرات و دلایلی که منجر به اتخاذ تصمیم در نقاط عطف شده است، بررسی شد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز هیچ ورودی به محتوای برجام نداشتیم و عمدتا تاریخچه و روند مذاکرات و اقتضائات آنها بررسی شد، گفت: در این جلسه نقاط ابهام قطعنامه های قبلی مخصوصا در رابطه با قطعنامه ۱۹۲۹ و نیز توافق صورت گرفته در آلماتی مطرح شد که آقای جلیلی و اعضای تیم سابق آنها را توضیح دادند که بخشی از ابهام ها برطرف شد و بخشی نیز باقی ماند تا در آینده بررسی شود.

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام تصریح کرد: این طبیعی است که هیچ تیمی نمی تواند به طور کامل نمایندگان را قانع کند و هر پاسخی که از سوی آنها ارائه شود، دریچه جدیدی را برای طرح سوال باز می کند و این اقتضای بررسی کارشناسی یک موضوع است.

منصوری آرانی تاکید کرد: جلسات کمیسیون تاکنون بسیار جدی و بدون حاشیه بوده، چون مباحث کلان نظام مطرح است و باید به صورت غیرجناحی و دقیق درباره آن بررسی صورت گیرد.

همه تیم های مذاکره کننده در چارچوب منویات نظام عمل کرده اند/ نقد افراطی گذشته و حال، خطاست

وی ادامه داد: ماهیت ۶ قطعنامه تحریمی سازمان ملل و قطعنامه اخیر آنها و نیز تفاوت ها و شرایط زمانی و مکانی آنها برای ما بسیار مهم است؛ بررسی مذاکرات و توافق های صورت گرفته در آلماتی ۱ و ۲ و ژنو ۱، ۲ و ۳ و نیز مقایسه دو قطعنامه ۱۹۲۹ و ۲۲۳۱ شورای امنیت برای اعضای کمیسیون اهمیت بسیاری دارد که باید انجام شود و این بررسی، کمک می کند تا شرایط و مختصات زمانی و مکانی را در دوره های مختلف درک کنیم و اینگونه نشود که یک تیم را مقصر صرف یا تیم دیگر را موفق تمام بدانیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برداشت من این است که همه تیم های مذاکره کننده در چارچوب منویات نظام عمل کرده اند و مثال آنها مانند دوی امدادی است که دونده ای مسیری را طی کرده و پرچم را به نفر بعدی سپرده است؛ حال ممکن است برخی از آنها آرام‌تر و برخی تندتر دویده باشند.

منصوری آرانی اضافه کرد: ممکن است شرایط دویدن برای یک تیم روان‌تر و برای دیگری سخت‌تر باشد، اما مهم این است که جهت دوندگی همه آنها در یک مسیر بوده است و آنهایی که علیه تیم گذشته یا تیم فعلی نقد افراطی می کنند، راه خطایی می روند.

اعضای کمیسیون برجام فردا به نطنز و فردو می‌روند

عضو کمیسیون ویژه بررسی برجام خاطرنشان کرد: جلسات کمیسیون برجام را ادامه می دهیم تا به تصمیم مناسبی برسیم و تاکنون نیز فضای صمیمانه ای بر جلسات کمیسیون حاکم بوده و گرایش سیاسی و جناحی در آن راه ندارد و امیدواریم همین فضا در کمیسیون باقی بماند.

منصوری آرانیم در پاسخ به این سوال که آیا اعضای تیم سابق مذاکره کننده باز هم به کمیسیون ویژه برجام می آیند یا خیر، توضیح داد: تصمیم گیری در رابطه با این مساله در اختیار صحن کمیسیون خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون فردا چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه از دو سایت هسته ای نطنز و فردو بازدید و از نزدیک با کارشناسان این مراکز گفتگو می کنند.