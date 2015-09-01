تحول در ساخت پهپادها با الگوبرداری از قو

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه استنفورد مطالعه ای بر روی گونه ای از قوها موسوم به Whooper انجام داده و توانایی حیرت انگیز این پرنده در بالا نگاه داشتن سرش به هنگام پروازهای طولانی را مورد آنالیز دقیق قرار دادند.

این درحالی است که قوها در چنین وضعیتی بالهای خود را که گستره ۲.۴ متری دارند باز کرده و با قدرت به پرواز ادامه می دهند.

این آنالیز دقیق پرده از نقش مهم و تاثیرگذار گردن حیوان در برخورداری از چنین توانایی پرده برداشته است.

در زیر پوست گردن قو ۲۰۰ ماهیچه و ۲۰ مهره وجود دارد که تلفیق آنها به شکل گیری ساختاری قدرتمند منجر شده است.

برای درک قدرت این ساختار کافی است بدانیم که در کل بدن انسان ۳۳ مهره وجود دارد.

دانشمندان دریافته اند به رغم حرکات بالها، ساختار ویژه گردن قو به طور خوکار تنظیم شده و با پایدار ماندن سر پرنده، نوعی سیستم تعلیق به وجود می آید که نتیجه آن پرواز بدون لرزش جانور است.

اکنون دانشمندان در تلاش هستند تا با الگوبرداری از این مکانیسم لرزش دوربین پهپادها را به صفر رسانده و عملکرد کلی آنها را ارتقا بخشند.