به گزارش خبرنگار مهر، حسن صفری پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل پیشین و جدید شرکت ایرالکو اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار واحد صنعتی در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد، ۴۶ شرکت به عنوان واحدهای آلاینده شناخته شده اند.

وی با اشاره به پتانسیل های موجود در صنعت استان مرکزی گفت: موضوع کاهش آلایندگی از سوی صنایع، مطالبه دولت نیست بلکه مطالبات به حق مردم است و باید محقق شود.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی افزود: صنعت، اقتصاد و توسعه پایدار نیازمند امنیت روحی و جسمی است و امید است با اتمام فرایند انتقال بخش آندسازی کارخانه ایرالکو بخش عمده ای از آلایندگی این صنعت برای شهر اراک رفع شود.

صفری با اشاره به اینکه استان مرکزی در همه حوزه های صنعتی و کشاورزی از موقعیت خوبی برخوردار است، ادامه داد: در حقیقت توسعه پایدار به این معنا است که باید تولید ادامه و ارتقا یابد، اقتصاد رشد کند و محیط زیست و هوای سالم نیز داشته باشیم.

معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی استاندار مرکزی با اشاره به رکود در صنعت در سال های اخیر یادآور شد: از سال ۸۵ به بعد حدود ۸۰۰ هزار شغل مولد را از دست داده ایم که بیشتر آن در حوزه صنعت بوده است و همو اکنون روند پیشرفت در صنعت نیازمند امنیت روحی و روانی است تا از این رهگذر به توسعه پایدار برسیم.

صفری در مورد افزایش صادرات تولیدات استان مرکزی افزود: برای رقابت در صادرات و حضور در بازارهای دنیا نیازمند یک برنامه دراز مدت در صنعت استان مرکزی هستیم که این مهم به تدریج باید در صنایع استان عملی شود.

وی خاطرنشان کرد: با تحولی که اخیرا در این کارخانه به وجود آمده امیدواریم مدیرعامل و هیات مدیره جدید این شرکت در مساله کاهش آلایندگی ایرالکو با یک برنامه مدون پیش بروند و موارد مقرر شده را عملی کنند.