۵۰ گروه جهادی دانشجویی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اظهار کرد: در قالب این گروه‌ها ۸۰۰ نفر به مناطق مختلف استان اعزام‌شده‌اند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی تصریح کرد: حضور گروه‌های جهادی باعث می‌شود مردم روستا انگیزه بیشتری برای کار کردن در روستا پیدا کنند.

وی ادامه داد: در این اردوها از توان خود روستاییان هم استفاده می‌شود که این به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک ویژه‌ای می‌کند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از برگزاری هفتمین دوره طرح ولایت استانی خبر داد و افزود: طرح ولایت استانی به مدت ۱۰ روز در استان برگزار می‌شود.

شرکت 120 نفر در طرح استانی ولایت

وی بابیان اینکه تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در این دوره ۱۲۰ نفر است، ادامه داد: از این تعداد ۸۰ نفر خواهر و ۴۰ نفر برادر هستند.

وی با اشاره به اینکه اولین طرح ولایت استانی خراسان جنوبی در سال ۸۸ بوده است، بیان داشت: تاکنون ۸۰۰ نفر در ۶ دوره قبلی آموزش مبانی اندیشه اسلامی را فراگرفته‌اند.

قاسمی بیان اینکه این دوره‌ها پیش‌نیاز دوره طرح ولایت کشوری است، گفت: ۲۰ سال است که دوره طرح ولایت کشوری برگزار می‌شود و از خراسان جنوبی ۲۳ نفر در این طرح شرکت داشته‌اند.

وی به اهداف طرح ولایت اشاره کرد و افزود: ارتقاء سطح بصیرتی، معرفتی و تربیتی دانشجویان بسیجی، انسجام تشکیلاتی بهتر و بیشتر بین اعضای بسیج دانشجویی، آمادگی بیشتر دانشجویان بسیجی در جهت پاسخ به شبهات در حوزه‌های دانشگاهی و تربیت و آموزش سرگروه‌های صالحین بسیج دانشجویی از اهداف این طرح است.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی عنوان کرد: طرح ولایت استانی یکی از دوره‌هایی است که در آن نیرو و مدیر برای حلقه‌های صالحین تربیت می‌کنیم.

وی بابیان اینکه یکی از اهداف مهم بسیج دانشجویی تربیت نیروی هم‌تراز انقلاب اسلامی است، افزود: برای رسیدن به این اهداف برنامه‌های مختلفی داریم که یکی از این برنامه‌ها طرح ولایت استانی است.

قاسمی عنوان کرد: در این طرح مباحث معرفتی، آشنایی با مباحث ناب اسلامی و آشنایی با مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و تربیتی، تربیت اسلامی، روش‌های تربیت و سیره تربیتی حضرت امام، تحولات ملی و منطقه‌ای و آشنایی با تشکل‌های دانشجویی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: امشب افتتاحیه این دوره در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه صنعتی استان با حضور مسئولان استانی و دانشگاهی برگزار می‌شود.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی تصریح کرد: از ۶۰۰ نفر متقاضی شرکت در این دوره ۱۲۰ نفر انتخاب شدند.

وی بابیان اینکه کم شدن کلاس‌ها یکی از تفاوت‌های این دوره نسبت به دوره‌های قبل است، بیان کرد: امسال حلقه‌های دانشجویی برگزار می‌شود که تجربه نشان داده است تأثیرگذاری این حلقه‌ها بیشتر از کلاس‌های آموزشی است.

قاسمی با اشاره به اینکه در هرروز ۴ کلاس برگزار می‌شود، گفت: ورزش صبحگاهی، مسابقات ورزشی، پیاده‌روی و کوه‌پیمایی، و برنامه‌ای برای روز مبارزه با استکبار انگلیس از برنامه‌های جانبی خواهد بود.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مدیریت کار برگزاری طرح ولایت امسال به خود دانشجویان واگذارشده است، بیان کرد: هزینه هر نفر که در طرح ولایتی کشوری شرکت می‌کند روزی ۱۴ هزار تومان است.