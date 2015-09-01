۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

در وزارت علوم؛

نشست وزیر علوم و روسای پارک های علم و فناوری برگزار شد

نشست مشترک وزیر علوم و روسای پارکهای علم و فناوری کشور با حضور معاون پژوهش و فناوری و مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری این وزارت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو پیری، مدیرکل برنامه ریزی امور فناوری این وزارت در آغاز این نشست گفت: ضرورت دارد با استفاده از شیوه های نوین ارتباطی نظیر کنفرانس تصویری از راه دور، روسای پارک های علم و فناوری در مناطق تقسیم بندی شده با یکدیگر و با مدیران ستادی تبادل نظر کرده و با همفکری یکدیگر حوزه فناوری را تقویت کنند.

پیری با اعلام اینکه تقویت علم و فناوری از اولویت برنامه های وزارت علوم است، گفت: پارک های علم و فناوری نقش مهمی در اجرای این راهبرد وزارت علوم برعهده دارند لذا ضرورت دارد ضمن برنامه ریزی برای جهت گیری اقدامات به سوی رفاه مردم، در اطلاع رسانی دستاوردها نیز خوب عمل کنند.

وی با اشاره به تشکیل بنیاد خیرین آموزش عالی گفت : مجموعه پارک های علم و فناوری نیز می توانند با هماهنگی و کسب مجوز از این بنیاد ، در مجموعه خود نیز بنیاد خیریه حامی پژوهش و فناوری تشکیل دهند.

ندا نظری

