در مبارزه با داعش کشورها باید همکاری تنگاتنگی با هم داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز در سخنانی گفت: آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی اکنون به این درک رسیده اند که برای مقابله با افراطی گری های گروه تروریستی داعش باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی در جمع دانشجویان روابط بین الملل دانشگاه دولتی مسکو (ام جی آی ام او) در این باره اظهار داشت: واکنش همکاران آمریکایی و اروپایی ما و تعداد زیادی از کشور های عرب حاشیه خلیج فارس و برخی کشور های منطقه به وضوح مؤید این است که آن ها در حال درک این حقیقت هستند که از میان دو گزینه زیر کدامیک مهم تر است؛ کار هماهنگ برای مبارزه با شیطان و یا برخی اولتیماتوم های ساختگی برای حل و فصل بحران در سوریه.

گفتنی است، در اواخر ماه ژوئن سال جاری، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه از سوریه و برخی کشور ها مانند ترکیه، اردن و عربستان سعودی خواست تا در مبارزه علیه داعش و ایجاد ائتلاف ضد تروریسم با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشته باشند.