به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مهری با بیان اینکه شهروندان با استفاده از سامانه خدمات پست تلفنی - ۱۹۳ - می‌توانند همه امور پستی خود را با این سامانه و از طریق سفارش تلفنی انجام دهند گفت: خرید کالا، توزیع مرسولات از گیرنده به فرستنده، جابه‌جایی بار، توزیع مرسولات از یک مقصد به مبدا، توزیع مرسولات از کشور به سایر کشورها در این سامانه پیش‌بینی شده و انجام این امور از طریق سامانه به مشتریان گزارش می‌شود.

وی گفت: نخستین پایلوت این سامانه سال گذشته در مشهد ساماندهی شده و قرار است در استان مازندران نیز در شهرهای ساری، آمل و بابل توسعه یابد.

مدیرعامل پست خاطرنشان کرد: سامانه خدمات ۱۹۳، همزمان با هفدهم مهر، روز جهانی پست در استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به توسعه شبکه مجازی و اینترنتی، شاهد کاهش بخشنامه‌های پستی هستیم ادامه داد: در دو سال گذشته با فراهم کردن زیرساخت های اولیه اقداماتی در جهت ایجاد پست نت در سطح شبکه صورت گرفته است.

مدیرعامل پست با بیان اینکه در دو سال گذشته حجم مرسولات پستی ۳۲ درصد و درآمدها ۶۹ درصد افزایش یافته است، افزود: طی این مدت ۹ سرویس جدید وارد شبکه شده و ۱۵ پروژه عمرانی به سرانجام رسید و با سه هزار سازمان در راستای ارایه خدمات تفاهم نامه امضا شد.

وی درباره برگشت خریدهای اینترنتی به دلیل وجود اجناس تقلبی در بستر خرید اینترنتی و وجود فروشگاههای غیر مجاز گفت: بنا داریم مجوز ارائه خدمات اینترنتی خرید و فروش کالا را به فروشگاه‌های دارای مجوز از وزارت صنایع ارائه کنیم.

مهری با اشاره به اینکه بخش توزیع مرسولات پستی به سیستم جدید مجهز می شود و مشتریان می توانند هر لحظه از طریق پیامک از سرنوشت مرسوله خود مطلع شوند گفت: بخش توزیع حساس ترین قسمت و ویترین پست است و نامه رسانان باید امین ترین و صادق ترین افراد باشند.

وی از راه اندازی پست لجستیک به صورت آزمایشی در سه استان کشور خبر داد و گفت: این طرح در سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال بختیاری اجرایی شده و تا پایان سال نیز در ۸ استان کشور اجرای آن عملیاتی می شود.

مدیرعامل پست، درباره عدم توزیع مناسب قبوض تلفن و موبایل را تایید کرد و افزود: تنها ۵۰ درصد توزیع قبوض در اختیار پست قرار دارد و در صدد هستیم با همکاری مخابرات توزیع همه قبوض در اختیار پست قرار گرفته تا این معضل مرتفع شود.