به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه کمیته حمایت از قضایی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: مصوباتی که در این کمیته طرح می شود در پی بررسی مشکلات سرمایه گذاران با نگاه جامع نگر است و تمامی ابعاد موضوع و مشکل طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۶ پرونده در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: از جمله مشکلاتی مانند اخذ مجوز، تاخیر در پرداخت اقساط بانکی، تقسیط، استمهال و مشکلات موردی با دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فلسفه شکل گیری کمیته حمایت قضایی را رفع موانع سرمایه گذاری و رسیدگی به مشکلات این گروه دانست و تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع در صورتی که دستگاه اجرایی نسبت به اجرای مصوبات بی تفاوت باشد و اقدام نکند برخورد قانونی با آن دستگاه خواهیم داشت.

خدادادی حل ریشه ای مشکلات را از اهداف این کمیته دانست و متذکر شد: فعالیت این کمیته تاثیرات مطلوبی در بر داشته و از آنجمله بسیاری از مانع تراشی ها و سنگ اندازی هایی که قبلا از سوی دستگاه های اجرایی مشاهده می شد رفع شده است.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در عین حال تاکید کرد در این جلسات مشکلات سرمایه گذاران واقعی مورد بررسی قرار می گیرد و در این کمیته با بررسی مشکلات در نظر دارد سرمایه گذار واقعی را حمایت کند.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان مسئولیت این کمیته را بر عهده گرفته و در نظر دارد با تداوم جلسات پشتیبانی لازم از سرمایه گذار داخلی و خارجی داشته باشد.

خدادادی معتقد است این کمیته توانسته به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در رفع مشکلات سرمایه گذاران و به منزله پناهگاه مطمئنی برای این گروه عمل کند.

گفتنی است در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران مشکلات واحدهای تولیدی از جمله تعاونی کوهساران، دامپروری ۲۰۰ راسی در اردبیل، آرتا نیت اردبیل و آق قیز یل مغان مورد بررسی قرار گرفت.