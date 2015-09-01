به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آذری بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری، گفت: فارس ازلحاظ فضای ورزشی مدارس آن سهمی را که باید ندارد و سرانه ورزشی آن زیر میانگین کشوری است و باید کارهای بیشتری در این حوزه انجام شود.
وی با اشاره به راهاندازی مجموعه ورزشی بعثت در شیراز، گفت: محوطه فوتبال این مجموعه در حال حاضر آماده است و با طراحیهای انجامشده امیدوار هستیم که مجموعه بعثت به کاملترین مجموعه ورزشی دانشآموزی جنوب کشور تبدیل شود.
مدیرکل آموزشوپرورش فارس اظهار داشت: ساخت استخرها و سالنهای ورزشی با اولویت دختران در سطح فارس موردتوجه قرارگرفته است.
وی همچنین به ساخت هنرستانی مجهز به سالن و زمین ورزشی بزرگ در ناحیه ۲ شیراز اشاره کرد و گفت: یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای قسمت ورزشی این هنرستان هزینه شده است.
۲ هزار دانشآموز در مسابقات ورزشی دختران دبستانی کشور حضور دارند
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش فارس نیز در این جلسه به برگزاری بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دختران ابتدایی سراسر کشور در شیراز اشاره کرد و اظهار داشت: ۲ هزار دانشآموز شرکتکننده در این مسابقات از ۹ شهریور وارد شیراز شدهاند و تا روز ۱۵ شهریور مسابقات آنان ادامه خواهد داشت.
محمد جعفری با اشاره به اینکه دانش آموزان در این مسابقات در هشت رشته ورزشی به رقابت میپردازند، گفت: ۱۱ مکان ورزشی و هشت مکان خوابگاهی برای این مسابقات در نظر گرفتهشده است.
وی افزود: درزمینه ارزشیابی مسابقات از دانش آموزان رشته تربیتبدنی هنرستانها استفادهشده ضمن اینکه دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان نیز درزمینهٔ تبلیغات مسابقات نقش فعالی داشتهاند.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش فارس گفت: برای جذب اسپانسرهای مالی نیز در طول این مسابقات فعالیتهایی انجامگرفته که نتایجی نیز در پی داشته است.
