روحانیون توان خود را برای حفظ معنویت جامعه ارتقا دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حامد علم الهدی ظهر امروز سه شنبه در همایش هادیان نور در سنندج، اظهار داشت: امروز جامعه در زمینه های مختلف در حال رشد است و باید با همان سرعتی که تکنولوژی و دستگاه ها و رسانه های خبری پیشرفت می کنند روحانیون نیز توان خود را افزایش داده و برای حفظ معنویت جامعه گام بردارند.

وی افزود: تفاوت بارزی که میان پیشکسوتان روحانی و پیشکسوتان سایرعرصه ها وجود دارد این است که افراد در عرصه های مختلف بعد از گذشت ۳۰ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل می شوند در حالی که در میان روحانیت بازنشستگی وجود ندارد و یک وظیفه شرعی دارند و تا پایان عمر در راستای وظایف خود تلاش می کنند.

معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیان کرد: امروز روحانیون در وحدت و امنیت ایران نقش تاثیرگذاری دارند و ادامه این راه یکی از ضرویات است.

علم الهدی یادآور شد: روحانیون باید در بصیرت افزایی در بین جامعه به خصوص جوانان نقش چشمگیری را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: تقدیر از پیشکسوتان عرصه دین اقدامی ارزشمند است.

معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از روحانیون و علما خواست تجربیات خود را در اختیار طلبه ها و نسل جوانی که در مساجد، مدارس و مکان های دینی را اداره می کنند، قرار دهند.

علم الهدی همچنین به ایام دهه کرامت اشاره کرد و گفت: فضای این ماه هنوز هم به عطر رضوی مطهر است و امام رضا (ع) در میان ما ایرانیان دارای جایگاه بسیار والایی است.