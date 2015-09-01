مشهد ۲۰۱۷ فرصت مناسبی برای دیپلماسی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سرابی سرابی در نخستین جلسه کمیته آموزش و تحقیقات مشهد ۲۰۱۷ پایتخت فرهنگی جهان اسلام گفت: در شرایطی که جهان اسلام گرفتار التهابات و مشکلاتی ناشی از حضور افراطیون در منطقه است بدون شک انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلامی فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم اهداف نظام جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی تحقق بخشیم.

وی گفت: ورود جامعه دانشگاهی و نخبگان به مشهد ۲۰۱۷ باعث می شود سریعتر طرح های این حوزه به نتیجه برسد.

وی در این جلسه تاکید کرد: باید کمک کنیم گفتمان مشهد ۲۰۱۷ در بین جامعه دانشگاهی، نخبگان، اساتید، تشکلهای دانشگاهی و تبدیل به دغدغه شود تا طرح های این حوزه پخته تر، اثرگذارتر و زودتر به نتیجه برسد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی طرح آموزش عمومی زبان در گستره های مختلف را از طرحهایی دانست که مناسب و نیاز به کار بیشتری داد و گفت: باید شهروندان و اقشار مختلف برای میزبانی از کشورهای مختلف به زبانهای این کشورها تسلط کافی داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت مفاخر خراسان رضوی و مشهد به ویژه فردوسی افزود: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان باید طرح مستقلی برای معرفی این مفاخر ارائه کند مشهد ۲۰۱۷ فرصت مناسبی برای معرفی مفاخر به جهانیان است.

مشهد قطب مفاخر کشور است

در این جلسه مسئول دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از بی توجهی ستادهای مشهد ۲۰۱۷ به بحث مفاخر فرهنگی استان گله کرد و گفت: مشهد به خاطر مفاخر و پیشینه فرهنگی درخشانش به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است نکته ای که در این ستادها و کمیته ها مغفول مانده است.

غلامحسین علیپور افزود: مشهد بدون فردوسی، امام محمد غزالی، خواجه نظام الملک، خواجه نصیر طوسی و ... قابل معرفی و شناسایی نیست، مشهد قطب و سرزمین مفاخر است که بدون این ها نمی شود سخن گفت، مفاخر را جدی بگیرید این یک وظیفه ملی، میهنی و انسانی است.

وی پیشنهاد کرد کمیته ای مستقل با عنوان کمیته مفاخر و آثار فرهنگی تشکیل و مسوولیت آن به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان سپرده شود.

همچنین دکتر مجتبوی مسوول کمیته آموزش و تحقیقات با تاکید بر نقش رسانه ها و اهمیت حضور جامعه دانشگاهی در این کمیته از برپایی شهرک و نمایشگاه تاریخچه شهر مشهد، ایجاد جایگاهی در کلیه دانشگاهها برای مشهد ۲۰۱۷، انتشار گاهنامه ارائه گزارشات و فعالیتها، راه اندازی سایت، ایجاد کانون اندیشمندان مشهد ۲۰۱۷ و برند سازی مکانها و موقعیتهای مشهد به عنوان طرحهای ارائه شده در این کمیته عنوان کرد.