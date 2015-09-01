رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرايط تيم اصفهاني و تمرينات سپاهان اظهار داشت: تمرينات تيم سپاهان از ابتدای هفته بعد از استراحت چهار روزه از سر گرفته شده و در هفته دو روز تمرينات به صورت صبح و عصر برگزار مي‌شود.همچنين قرار است تيم ما يک ديدار تدارکاتي با تيم گيتي‌پسند يا تيم‌هاي پايه خود داشته باشد.

وی درباره آخرين شرايط دو بازيکن برزيلي تيم اصفهاني افزود: روز گذشته به خاطر عدم صدور آی تی سی دو بازيکن برزيلی سپاهان شکايت کرديم و قرار است بعد از 7 روز کاري نتيجه آن اعلام شود و احتمالاً تا پايان اين هفته تکليف دو بازيکن برزيلي سپاهان نيز مشخص شود.

سرپرست تيم سپاهان درباره نتيجه اين مسئله تصريح کرد: به هر حال در اين زمينه يک طرف مسئله ما هستيم و طرف ديگر فيفا است و بايد ديد آيا در اين موضوع چه کسي محکوم مي‌شود.

وي در پاسخ به سئوالی پيرامون آخرين خبرش از محرم نويدکيا و عدم حضور وي در تمرينات سپاهان گفت: خبری از محرم نداريم و ما بر اساس شايعات صحبت کرديم اما اکنون خبری از او نداريم.

خوروش با اشاره به حضور احسان حاج‌صفي در يک تيم ليگ دسته دو آلمان تصريح کرد: باشگاه موضعش را در اين زمينه اعلام کرد و باقريان، مديرعامل باشگاه در مصاحبه‌هاي خود گفت که ما مخالف آن بوديم که حاج‌صفي در ليگ دسته دو بازی کند اما خواسته خودش بود و ما به اين موضوع احترام گذاشتيم.

وي اضافه کرد: به نظر من نيز احسان مي‌توانست به تيم‌هاي بهتری بپيوندد و در تيم بهتري بازي کند اما تصميم خودش حضور در اين تيم بود. به هرحال او بازيکن سپاهان بوده و اميدوار هستيم همه جا موفق باشد.