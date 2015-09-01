۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

سرپرست سپاهان در گفتگو با مهر:

حاج‌صفی می‌توانست به تيم بهتری برود

اصفهان – سرپرست تيم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به حضور احسان حاج‌صفی در يک تيم ليگ دسته دو آلمان گفت: احسان با توجه به توانايی خود میتوانست در تيم بهتری به ميدان برود اما این تیم خواست خود او بود.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرايط تيم اصفهاني و تمرينات سپاهان اظهار داشت: تمرينات تيم سپاهان از ابتدای هفته بعد از استراحت چهار روزه از سر گرفته شده و در هفته دو روز تمرينات به صورت صبح و عصر برگزار مي‌شود.همچنين قرار است تيم ما يک ديدار تدارکاتي با تيم گيتي‌پسند يا تيم‌هاي پايه خود داشته باشد.

وی درباره آخرين شرايط دو بازيکن برزيلي تيم اصفهاني افزود: روز گذشته به خاطر عدم صدور آی تی سی دو بازيکن برزيلی سپاهان شکايت کرديم و قرار است بعد از 7 روز کاري نتيجه آن اعلام شود و احتمالاً تا پايان اين هفته تکليف دو بازيکن برزيلي سپاهان نيز مشخص شود.

سرپرست تيم سپاهان درباره نتيجه اين مسئله تصريح کرد: به هر حال در اين زمينه يک طرف مسئله ما هستيم و طرف ديگر فيفا است و بايد ديد آيا در اين موضوع چه کسي محکوم مي‌شود.

وي در پاسخ به سئوالی پيرامون آخرين خبرش از محرم نويدکيا و عدم حضور وي در تمرينات سپاهان گفت: خبری از محرم نداريم و ما بر اساس شايعات صحبت کرديم اما اکنون خبری از او نداريم.

خوروش با اشاره به حضور احسان حاج‌صفي در يک تيم ليگ دسته دو آلمان تصريح کرد: باشگاه موضعش را در اين زمينه اعلام کرد و باقريان، مديرعامل باشگاه در مصاحبه‌هاي خود گفت که ما مخالف آن بوديم که حاج‌صفي در ليگ دسته دو بازی کند اما خواسته خودش بود و ما به اين موضوع احترام گذاشتيم.

وي اضافه کرد: به نظر من نيز احسان مي‌توانست به تيم‌هاي بهتری بپيوندد و در تيم بهتري بازي کند اما تصميم خودش حضور در اين تيم بود. به هرحال او بازيکن سپاهان بوده و اميدوار هستيم همه جا موفق باشد.

