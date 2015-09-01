برق ۶۰ خط توزیع در مازندران قطع شده است

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در استان ۴۰۰ خط توزیع برق وجود دارد، یادآور شد: براثر بارندگی و پارگی سیم، شکستن درخت و افتادن آن بر روی خطوط، برق۶۰ خط قطعشده و همکاران از ابتدای بحران، مشغول امدادرسانی و بازسازی خطوط هستند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر در برخی نواحی ازجمله، شمال ساری و محدوده خط دریا، جویبار، بابل و غیره با خاموشی برق مواجه هستیم عنوان کرد: همکاران شرکت مشغول رفع خاموشیها هستند.
شهابی با بیان اینکه هم اینک در مرکز دیسپاچیگ برای کنترل خاموشی ها حضور دارم، ادامه داد: افتادن بنرهای بزرگ نصبشده در حاشیه معابر، شکستن شاخ و برگهای درختان و افتادن آن روی سیمها، سبب پارگی و بروز مشکل خاموشی برق شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران درعینحال، اظهار امیدواری کرد که تا شامگاه سه شنبه، مشکل قطعی و خاموشی برق در مناطق دچار حادثه رفع شود.
به گزارش مهر، بارش باران از ظهر سهشنبه در مناطق مختلف باران شدت گرفت و هماینک نیز بارندگیها بهصورت پراکنده تداوم دارد.
